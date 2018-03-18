李敖去世 所在医院：医疗团队见证其坚强求生意志

原标题：台北荣总医院：医疗团队见证了李敖坚强的求生意志
据岛内媒体东森新闻云报道，台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。
2010年8月26日，上海锦江饭店，台湾著名作家学者李敖在接受《东方早报》记者专访。澎湃新闻 资料图
台北荣总医院18日上午发出通知，李敖于3月18日上午10点59分安然离世，与世长辞，享寿 83岁。医师与家属将于下午2点在台北荣总中正楼一楼大厅召开记者会说明。
台北荣总上午代替家属发出说明稿指出，李敖此前因步态不稳至台北荣总求诊，经诊断为脑干肿瘤，在医疗团队的努力下，接连度过难关，也见证了李先生坚强的求生意志。
2017年10月1日，李敖再度因肺炎入院，治疗后感染病况稳定。然其后脑部磁振造影发现，原先疾病有恶化趋势，考量李敖年事已高等身体状况，因而采取保守支持治疗。
自去年11月初起，医院开始投与标靶药物治疗后，李敖病况渐为好转。但今年1月底起，标靶药效渐失，病况急速恶化，虽肺部感染在投药后趋稳，然电脑断层显现脑瘤病况恶化合并水脑加剧。近日来病况转危。
说明稿表示，家属感谢各界的关心与慰问，铭感五内，现因后事处理在即，诸多事务急需办理，谨先跟各位亲朋好友、媒体先进说明到此。
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