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李敖患脑瘤逝世 病痛中不改幽默：“我叫王八蛋”

李敖患脑瘤逝世 病痛中不改幽默：“我叫王八蛋”
2018年03月18日 12:41 中国新闻网
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　　原标题：李敖患脑瘤逝世 病痛中不改幽默：“我叫王八蛋”　

　　中新网3月18日电 据台湾“中央社”报道，台湾知名作家李敖18日上午病逝。李敖先前罹患脑瘤，病痛之时不改幽默风格，当护理师让李敖说自己名字，李敖说“我叫王八蛋”。

李敖资料图。 中新社记者 葛凤章 摄李敖资料图。 中新社记者 葛凤章 摄

　　台北荣民总医院今天（18日）发布讯息，知名作家李敖过世。家属的声明指出，李敖近日病况转危，今天上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿83岁。

　　李敖罹患脑瘤，去年中还曾因免疫能力下降，得了肺炎，一度住进加护病房。今年1月曾传死讯，经纪人说李敖住在荣总病房。北荣稍早发出采访通知，“李敖大师仙逝，家属感恩说明”。

　　李敖2003年曾患摄护腺癌，治疗后抗癌成功。2015年底因感冒导致肺炎，一度危急，最后化险为夷。2016年李敖因左腿行动不便，起初以为是肌肉萎缩，就医后才发现是脑部长肿瘤，影响指挥神经功能。

　　李敖去年2月接受记者访问时表示，他脑部长瘤，自认“不久人世”。电话采访过程中，李敖声音听起来爽朗，李敖则说，这是“回光返照”。

　　李敖经纪人曾在去年6月公开李敖的亲笔信件，信中写道，因为脑瘤“身体里面变得像一个战场”，医生告诉他最多只能活3年。

　　李敖说在最后的时间里，他想把《李敖大全集》加编41-85本，也想和家人、友人、“仇人”告别，“你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面。”

　　李敖的儿子李勘也曾写一篇《李敖在鬼门关前走一遭》，文章里提到，在李敖生病时，李戡使劲地鼓励他，还说了句“爸爸我很爱你你知道吧？”没想到李敖双眼睁大瞪他，等到拔掉呼吸管后，护理师让李敖说自己名字，李敖说“我叫王八蛋”。

　　这位作家在病痛之时，仍不改幽默，把大家都逗笑了。

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责任编辑：初晓慧

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