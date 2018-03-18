原标题：淡江大学教授：李敖对1960年代台湾高中生影响极大

2005年9月26日，上海复旦大学，两名青年学子在校园里穿上“敖之迷”的T恤衫等待李敖的出现。当天，台湾知名学者、作家李敖在这里发表演讲，在校园里引发了一场狂追李敖的热潮。澎湃新闻 资料图

台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北过世，享年83岁。

台湾淡江大学中文系退休教授吕正惠向澎湃新闻表示，尽管他和李敖没有私人交情，但他认为李敖对他那代高中生的启蒙影响很大。

“在我高中时期，李敖在台湾文星杂志发表文章，然后出版书籍。他的影响主要在1960年代中期，那时候我们读高中，他的文章对全台湾高中生影响很大，因为他的思想打破了国民党戒严时代的思想僵化，是对我们这一代高中生突然的思想启蒙。这是他当时最主要的贡献。”

“但是，他的启蒙也有点不良影响。他为了反对国民党封建文化，提出全盘西化，这也让台湾有了后遗症，就是全面倒向美国文化，而全盘西化也是李敖继承了胡适的思想。”

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责任编辑：张玉