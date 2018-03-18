原标题：李敖生前盼与亲友仇人告别 曾任“康熙”首位嘉宾

李敖资料图。中新社发 袁宏伟 摄

中新网客户端北京3月18日电 据台媒消息，著名作家李敖18日上午10点59分在台湾安然离世，享年83岁。医院方面公开了家属说明稿，透露李敖生前曾罹患脑干肿瘤，去年又因肺炎入院，今年1月底起，病情恶化。

李敖1935年4月25日生于黑龙江哈尔滨，1949年举家赴台定居。他曾出版过上百本著作，其中《北京法源寺》还被搬上了话剧舞台。李敖自诩“以玩世来醒世，用骂世而救世”的态度，成为一代人的偶像。

综合台媒消息，李敖从2003年起，身体就亮起了红灯。当年他罹患前列腺癌，曾入院手术，出院时直言“死里逃生”。

李敖资料图。中新社记者 刘舒凌 摄

2015年7月，李敖因步态不稳前赴医院求诊，经诊断为脑干肿瘤，后顺利渡过难关。2017年他又再度入院，8月9日出院。好景不长，10月1日，李敖因肺炎又一次入院，这次命运没有开恩，院方通过后脑部磁振造影发现，原先疾病有恶化趋势，考虑到他年事已高，遂采用保守疗法。

2017年12月15日，主持人陈文茜在微博透露，当时李敖已经“说不了话，写不出字”，她曾感叹“我想要回那个笑傲江湖的大哥，但他已骑着白马远去”。今天有媒体致电陈文茜，她以“哀、叹”二字回应，字词极简，却道尽心中悲痛。

李敖资料图。 中新社记者 杜洋 摄

从今天院方发的声明也可以看到，从今年1月底开始，李敖并且急速恶化，虽肺部感染在用药后趋稳，然脑瘤病况恶化，近日来病况转危。但院方也强调，李敖是“安然离世”。

对于生死，李敖早已置之度外。2017年，一生爱批判的他计划推出访谈节目——《再见李敖》，并在亲笔信中写道，查出来患脑癌后，不仅要做放疗，每天都要吃6粒类固醇，身体变得像一个战场，加上又因感染二次急性肺炎住院，“很痛苦，好像地狱离我并不远了”。

李敖资料图。中新社记者 潘索菲 摄

李敖回忆往事，自评“这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多”，因此当从医生口中得知“最多还能活3年”，他想在最后的时间里，和家人、友人跟仇人再见一面做个告别，当作是“人生中最后一次会面”。

李敖希望能邀请对方来自己书房，一起吃饭和合影，“我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心”。

李敖资料图。 中新社记者 葛凤章 摄

李敖一生风流，有两段婚姻。44岁那年，他娶了彼时26岁的女明星胡因梦，还为了对方与当时的女友分手，然而这段婚姻仅维持115天就以离婚告终。随后李敖结识了现任妻子王小屯，两人相差30岁，女方父母一度反对这段恋情，但王小屯撂狠话“如果不嫁给李敖，我就一辈子不嫁”，父母才点头答应，婚后两人育有一对子女李戡和李谌。

虽然是学者，但李敖毫无架子。他曾是著名综艺节目《康熙来了》的第一位嘉宾。当年李敖在节目中，和主持人小S、蔡康永一来一往、幽默又有趣的对话，至今仍令人印象深刻。小S今天得知李敖去世的消息后，感叹表示：“人终究都会有这一天，但至少他的思想会永存人间。一路好走。”（完）

点击进入专题

责任编辑：初晓慧