原标题：蔡康永悼念李敖：他不在，那个江湖就不在了

台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。消息一出令亲友悲痛不已。

据东森新闻云报道，对于李敖病逝，蔡康永惋惜：“悼李敖~~他一个人身上，有东邪西毒南帝北丐中神通；他不在，那个江湖就不在了。”

主持人小S得知消息后感叹表示：“人终究都会有这一天，但至少他的思想会永存人间。一路好走。”

李敖生前不仅主持节目、四处演说，还担任过不少综艺节目的嘉宾，其中最令人印象深刻的，莫过于他曾是台湾中天电视台王牌节目《康熙来了》的第一集的特别来宾，之后也是在该节目中，李敖与曾和他闹上官司的主持人小S（徐熙娣）上演大和解。

《康熙来了》栏目组18日午间通过脸书（Facebook）官方账号发文悼念：“5年前愚人节的死讯谣言没想到今天成真了……李敖大师我们怀念你。”

《康熙来了》由小S、蔡康永联手主持，“康熙”2字分别取自2位主持人姓名的第2个字，2004年1月5日播出的第一集节目请来李敖担任特别嘉宾。当年李敖在节目中，和主持人一来一往、幽默又有趣的对话，至今仍令人印象深刻。

不过，小S于2011年时曾在《康熙来了》调侃李敖，遭对方提告诽谤。

当时，整个事件延烧了整整两个星期的时间，最后靠着蔡康永、王伟忠私下斡旋，才成功说服李敖再次上《康熙来了》，双方才正式大和解，结束这场官司风波。此外，他当时以上5次《康熙》为交换撤告的条件，并宣称要帮节目冲收视率，但事后他一共仅上了2次节目。

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责任编辑：张玉