原标题：李敖曾想录制节目与“仇人”和解，终未能实现

2018年3月18日上午10点59分，台湾著名作家李敖于台北因病去世，享年83岁。

2017年2月，李敖查出脑部罹患恶性肿瘤，医生告诉他只剩3年生命。在切身承受肿瘤带来的痛苦时，李敖想录制《再见李敖》系列节目，邀请文化界的亲朋友敌和自己面对面谈话，与这个世界和解。由于健康原因，该节目终究未能做成。如今斯人已逝，我们重刊2017年6月澎湃新闻对李敖经纪人郑乃嘉进行的独家专访，回顾李敖在生命最后阶段的这一愿望。

2017年6月13日，李敖经纪人郑乃嘉曾对外透露，知道自己最多还有三年生命的李敖将录制《再见李敖》系列节目，用以和这个世界告别。并在现场读了一封“来自李敖的信”。信中，李敖表示，“我很痛苦，好像地狱离我不远了。”制作节目的用意在于是“想通过这个影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕”。按照设想，李敖将以书信诚邀亲人、友人和敌人，以对谈、拜访的形式解密李敖朋友圈和生活圈。

此前，节目预计当年秋季会在优酷播出。

在接受澎湃新闻的采访中，郑乃嘉透露了一份当时李敖想在节目中邀请的嘉宾名单，会有不少特别的旧人，比如台湾最早查禁李敖书的宋楚瑜，结婚三个月就离婚的前妻以及儿子李戡，还有林青霞、莫文蔚、胡因梦、成龙等明星。

至于最初想到做节目的原因，李敖说，不想等死了朋友才来和他告别，并且，“想给后世留个念想了”。

[对话]

澎湃新闻：节目中说，会出现李敖家人、友人甚至“仇人”。所以这么多年和有些人仍然没有和解？

郑乃嘉：当然也有和解的，例如宋楚瑜先生。当年是查禁李敖许多书的“新闻局局长”，是当年的仇人，但现在是每年聚会的知交。

澎湃新闻：李敖最想请到的嘉宾是谁？最想和解的“仇人”是谁？

郑乃嘉：来宾目前还在思考中。例如：陈文茜女士、儿子李戡、宋楚瑜先生、蒋勋老师、张小燕女士、成龙先生、林青霞女士、莫文蔚女士、胡因梦女士、蔡康永先生、高晓松先生等。只是其中有些巨星，怕要收高额的出席费，可能请不起。

澎湃新闻：李敖目前的身体状况如何？能否撑住录制节目的辛苦。

郑乃嘉：目前仍在病房恢复休养中，进度良好。未来录制《再见李敖》节目、编写李敖大全集41-85册，这些工作是支持他坚强求生意志的最大动力。

澎湃新闻：目前有没有决定以什么样的形式做节目？ 比如几人在家里对谈。

郑乃嘉：决定是每次邀请一个来宾为主，具体形式待定。

澎湃新闻：什么时候起心动念做这个节目？是李敖自己提出的吗？

郑乃嘉：从2016年就有这个想法了，觉得人生要珍惜当下。不要等死后朋友只能来参加告别式，所以要趁活着时跟大家告别。而传统资深文化人大都只专注做学问，忍受前行的孤独，并不懂生意。李敖算是异类，他的演讲费从2012年就已经是25万了，是作家中最高的；他的一生著作量应是鲁迅的四倍；他做过的电视节目也已将近1800集，人生最后50集想要给这个节目。这个任务是支撑他最后的求生意志。李敖想在人生尾声时有个完美的转身，为后世留下个念想。

澎湃新闻：节目宣传中，说到让人开诚布公地正视死亡不难，李敖是不是聊起过这个话题？

郑乃嘉：过去不曾讨论过，未来会在节目中阐述的。

澎湃新闻：身边的人是否支持他的这个决定？

郑乃嘉：身边亲友当然不舍，但是李敖认为自己是文化大将军，只能作战到最后一刻，终将战死在战场上。

澎湃新闻：优酷提到，会让年轻人认识到一个不一样的李敖，是不是李敖会在节目上展示自己平常并不常见的一面？

郑乃嘉：会的，在节目中会让大家认识到李敖也是一个语言学家、古物鉴定家等过去不为人知的一面。也会在节目中告诉年轻人要有什么样的人生观、要用什么样的态度去面对身边父母及自己的死亡。

澎湃新闻：目前节目筹备进程如何？

郑乃嘉：筹备完成了60%左右了，就等李敖老师身体康复就会录制。

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责任编辑：张玉