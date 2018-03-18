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台湾作家李敖病逝 生前好友陈文茜“沉痛无语”

台湾作家李敖病逝 生前好友陈文茜“沉痛无语”
2018年03月18日 14:10 澎湃新闻
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　　原标题：李敖病逝，生前好友陈文茜“沉痛无语”

台湾著名作家李敖 视觉中国 资料图台湾著名作家李敖 视觉中国 资料图

　　台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。消息一出令亲友悲痛不已。

　　好友陈文茜在李敖生病时不时前往探病、陪伴，她去年底透露李敖病况不乐观“一切都在倒数”，更盼“奇迹出现”在他身上。

　　18日中午，岛内媒体东森新闻云透露陈文茜对李敖病逝“沉痛无语”，陈文茜秘书对媒体表示：“（陈文茜）目前不方便回应”，她一直陪伴好友对抗病魔，对于离别，已有心理准备。

　　李敖传出罹患脑癌后，与外界联系变少，常常有人透过陈文茜问李敖近况，陈文茜去年提到他病况时透露：“医生不知道、他自己也不知道。唯一明白的是：一切都在倒数。摺一个日子，算一个日子，看一次月亮，算一夜。”

　　陈文茜还曾对媒体表示：“我想要回那个笑傲江湖的大哥，但他已骑着白马远去。我们以为的永远，原来只是永远的短暂。如今我唯一能做的，也只是陪他数月亮，摺每一个日子。”

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责任编辑：张玉

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