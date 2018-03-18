自称“善霸”的李敖离世 朋友追忆生前点滴往事

原标题：自称“善霸”的李敖离世了 朋友追忆生前点滴往事

李敖资料图。中新社发 袁宏伟 摄

中新网客户端北京3月18日电（记者 上官云） 李敖，生于1935年，著名作家，近代史学者。为人特立独行、行文嬉笑怒骂。有文字评价称：他一生做战士，树敌无数；一生勤勉笔耕，著作等身，才情兼备。他是一个传奇，也是一本大书。18日，李敖在台湾去世，享年83岁，带着他的传奇一路远去了。

“休学”才子

李敖字敖之，著名作家、近代史学者，著有《北京法源寺》、《李敖大全集》等诸多文章、著作。《李敖大全集》是他大部分著作的合集，共80册，约3000万字。

1935年，李敖出生。他在北京读小学，1949年跟随父母去台湾，定居台中。中学时期，李敖休学在家自学，1954年以同等学力资格，考取台湾大学（台大）法律专修科（台大法律系司法组前身），因兴趣不合，主动退学，重考进入台大历史系，1959年毕业。

李敖资料图。中新社记者 刘舒凌 摄

之后，李敖前往凤山陆军步兵学校，受第八期预备军官训练，后任少尉排长，下野战部队，足迹遍台湾南部。退伍后，李敖考入台湾大学历史研究所一年级后，李敖在《文星》第四十九期发表《老年人和棒子》，不久自动在历史研究所休学。

此后，李敖进入政坛后，曾任台湾“立法委员”，2008年任满，宣布退出台湾政坛。

或许是因为批评太多，李敖敌人不少。但问他有没有骂错过，他说，“几乎没有。我又天才又大胆”。

特立独行的学者

李敖有才华，曾被赞为“嬉笑怒骂皆成文章”，自诩为“中国白话文第一人”。在台湾，他曾一度因故入狱。出狱后大量为杂志写文章，“公论所在，蔚为重镇”。

李敖资料图。 中新社记者 杜洋 摄

李敖的作品以文字尖锐、不留情面著称，喜爱调侃和幽默。不过，其散文以及评论文章等常常会引起争议：例如曾评价余光中“文高于学，学高于诗，诗高于品”……这些评价引起的反应不一。

李敖以行为特立独行出名，他在生前出版的《李敖自传》中，也对自己做出了总结、评价。读者可以看到李敖一生的全部经历：上学、恋爱，被钱穆赏识，受胡适帮助……他说：“我不羡慕别人的年轻，我只羡慕去年的我或上半年的我。”

尽管行为充满颇多争议，但李敖为救助台湾慰安妇，曾拍卖自己收藏的字画古董，包括胡适曾经送给他的书法作品等，总共捐出一百万美金，轰动一时。

2017年6月13日，李敖罹患脑瘤，自曝只剩3年可活，又因放射性治疗导致免疫力下降，感染急性肺炎住院。在其经纪人公开的亲笔信中，李敖提到，想在最后时间，想和家人、友人与仇人再见一面做个告别。

李敖资料图。中新社记者 潘索菲 摄

回忆：性格可爱的老顽童 自称“善霸”

李敖的离开，引发诸多怀念。三联书店原总编辑李昕因为出版过多部李敖的作品，与其交往颇多。在他看来，除了特立独行，无所畏惧外，李敖聪明过人、时幽默风趣，反应很快，“在与他的接触中，我发现他是一个达观、快乐的人，爱开玩笑，老顽童性格。和他在一起聊天，是很开心的事情，总是笑声不断”。

对于李敖被认为是吹牛、说大话的一些言论，李昕觉得，有时他的吹牛，在某种意义上，只是保持自己社会影响力的手段。此外有些时候，李敖的吹牛说大话，只是一种玩笑。

“李敖喜欢开玩笑，不能把他的话句句当真。他说：当我要找我崇拜的人的时候，我就照镜子。这更像是一种幽默，表达自我欣赏态度，也显示了李敖可爱的性格。”李昕回忆道。

李敖资料图。 中新社记者 葛凤章 摄

的确，李敖的一生，敌人说他：狂妄、张扬、跋扈、难缠、有才无德；朋友说他：义气、豪气、侠肝义胆；妻子王小屯说他：相当强悍，任何困难、打击和争执，他情绪都不受影响……几十年来，李敖都因其鲜明的个性和才情活跃在世人眼中。

“李敖为人其实非常仗义，自称‘善霸’。这是李敖自创的一个词，就是行善到了霸道的地步。”李昕认为，李敖身上有一点中国传统文人的江湖义气，一方面敢爱敢恨，嫉恶如仇；一方面知恩图报，打抱不平，“当李敖看到自己的老师殷海光脸色不好，就逼着他去医院看病，让老师跟着他去做检查。查出胃癌后要给老师治病，他全部买单”。（完）

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责任编辑：初晓慧