王金平叹李敖去世：失去一位好朋友 他是传奇人物

原标题：王金平感叹李敖去世：失去一位好朋友，他是传奇人物
台湾著名作家李敖 视觉中国 资料图
台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。消息一出令亲友悲痛不已。
据岛内媒体东森新闻云、联合新闻网消息，岛内立法机构前负责人王金平闻讯直言，“失去一位好朋友”。王金平表示，几个月前还和国民党主席吴敦义、秘书长曾永权一起去探视李敖，当时李敖身体还好起来一些，与他们一起闲聊，对政治也仍有见解。
王金平受访感叹，先前李敖与陈文茜一起请他吃饭时，还要求卸下了立法机构职务的他“不可做一般委员做的事”，包括提案、连署、质询、示威游行等。
王金平透露，李敖认为王金平对岛内政治最大贡献是“把民进党国民党化”，让街头政治成为议会政治。王金平表示，李敖是当代传奇人物，不只是作家，同时也是历史学家、收藏鉴赏家、演说家等。
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