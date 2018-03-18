C919总设计师：预计2021年C919交付首家用户

（两会访谈）C919总设计师：大飞机迎大市场 中国商飞“一万精兵”谋发展

中新社北京3月18日电 题：C919总设计师：大飞机迎大市场 中国商飞“一万精兵”谋发展

中新社记者 郑莹莹

全国人大代表、中国商用飞机有限责任公司（简称：中国商飞）副总经理、C919大型客机总设计师吴光辉18日在接受中新社记者专访时表示，大飞机制造迎来最好的机遇期，中国商飞将打造“一万精兵”队伍来满足创新发展需要。

图为C919国产大飞机。中新网记者 张亨伟 摄

在今年两会期间，吴光辉透露，中国国产大飞机C919还将进行3到4年的设计、试飞及试验和适航取证活动，预计到2021年交付首家用户中国东方航空公司。

中国商用飞机有限责任公司成立于2008年，今年迈入第十个年头，其研制的国产大飞机C919，是中国首款完全按照国际先进适航标准和主流市场标准自主研发的单通道干线飞机，于2017年5月5日在上海首飞，目前国际国内用户达28家，获815架订单。

大型客机被视为现代制造业的明珠，中国提出一定要“把大飞机搞上去”的目标。预测数据显示，到2035年，全球飞机需求量为39948架，总价值52310亿美元；中国的飞机需求量为6865架，总价值9293亿美元。

吴光辉告诉记者，伴随中国经济的发展，中国的航空市场空间很大。首先，经过改革开放40年的发展，中国积累了一定的经济基础。其次，中国的材料工业、电子工业基础日渐强大。第三，中国培育了大量航空人才。第四，中国拥有改革开放的国际合作大环境。

“所以航空领域迎来一个非常好的发展时期，加上我们国家在体制机制上予以创新，专门为发展大飞机成立了商飞公司。我们就（专注）一个业务，心无旁骛，一心一意地研制大飞机。”吴光辉说。

创新靠人才。吴光辉表示，中国商飞是一个新成立的公司，人员确实还显得不足，35岁以下年轻人占75%，队伍整体相对年轻。

“我们刚成立时，总装厂房还是一片空地。上海的研发中心——上海飞机设计研究院也是一片农田，所以这十年，我们边设计、边研制、边建设、边引才。”吴光辉说。

图为中国商飞公司设计研发中心，C919大型客机1比1的展示样机。中新网记者 张亨伟 摄

“习近平总书记指出‘人才是第一资源’，我们确实体会到人才的重要性。”吴光辉说，中国商飞公司从组建时的3800多人，发展到现在的一万多人，中国商飞公司董事长贺东风正在带领大家打造“一万精兵”的飞机研发人才队伍。

“队伍人很多，但精兵是一万人，这其中既包括管理、研发人才，也包含制造工匠，以满足创新发展、型号研制的需要。”他说。

从上世纪70年代的运-10研制，到90年代中美合作组装麦道飞机，再到新时期自主研制ARJ21新支线客机和C919大型客机，中国民用航空工业历经半个世纪的艰辛探索。

吴光辉坦言，相较国际成熟的飞机制造商，中国商飞仍有差距，还在努力弥补，以提高竞争力。（完）

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责任编辑：张建利