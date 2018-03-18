岛内文艺界悼念李敖 莫文蔚：缘分不长但很美

原标题：岛内文艺界悼念李敖，莫文蔚：缘分不长，但很美

2011年6月，李敖与莫文蔚。视觉中国 资料图

台湾著名作家李敖罹患脑癌3月18日在台北不幸过世，享年83岁。消息一出令亲友悲痛不已，岛内文艺界名人纷纷发文悼念。

据东森新闻云、联合新闻网消息，岛内著名主持人吴宗宪18日下午向媒体透露，自己在李敖去世的时间刚好醒来。吴宗宪感叹，人生本来就是无常，但是留下的那才叫精彩。他符合我说的“宁愿战死沙场，也不要庸庸碌碌”，他真的做到了。

吴宗宪透露，自己访问过李敖约4次，上一次在节目中遇见大概在2年前，“跟他聊天是很开心的一件事情”，当时李敖身体状况还算健朗，“好心情是最佳的良药，他内心里面很多东西都放下来了，所有的官司也归零了，人生就是如此，这是我们需要学的地方”。

李敖生前曾多次赞美的女艺人莫文蔚称：“很荣幸能交到这样一位大师级的好朋友，令我获益良多，虽然这缘分不长，但很美。”

岛内艺人、过去常模仿李敖的唐从圣在脸书（Facebook）上刊文怀念：“太帅的大师，永远怀念您的狂。”

唐从圣曾传授如何模仿李敖：首先了解模仿对像的背景，李敖是东北人， 他在北京长大，有一点字正腔圆，但没有北方人卷舌那么严重。他卷舌会咬得很硬，嘴唇一边翘，一边不翘，发“字”的音时有点大舌头，另外他的发声位置鼻音重了一点。还有李敖怕冷，夏天出门还穿红夹克。

岛内音乐人许常德说，“他（李敖）去更逍遥的地方了，他留给我们桀骜不驯的温柔”，丧礼也不该悲伤与不舍，该是谢幕后的“庆功宴”。

岛内知名艺人黄安18日中午通过新浪微博发文悼念：李敖大师去世！怀念我永远的精神导师，李敖大师永别了！

黄安还在文中附上李敖生前常引用的陆游诗句“樽前作剧莫相笑，我死诸君思我狂”，并放出自己与李敖合影以示纪念。

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责任编辑：霍宇昂