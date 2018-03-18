李敖长女：他是伟大作家 却不太适合做先生和父亲

原标题：李敖长女：他是一个伟大的作家，却不太适合做先生和父亲

台湾著名作家、评论家、历史学家李敖于3月18日上午10时59分在台北“荣总”医院去世，享年83岁。

台北“荣总”医院当日上午代家属发出说明稿表示，李敖于2015年7月因步态不稳至医院求诊，经诊断为脑干肿瘤，在医疗团队的努力下，接连渡过难关。2017年10月1日，李敖因肺炎入院，治疗后感染病况稳定。今年1月底起，李敖病况急速恶化。

▲图片来源：视觉中国

说明稿表示，家属感谢各界的关心与慰问。

李敖1935年4月25日生于哈尔滨，吉林省扶余县人，1937年迁到北京，1949年随父母到台湾，曾先后在台湾大学历史系、历史研究所就读。李敖曾因发表抨击当政者言论等于1971年3月被捕，判刑10年，于1976年11月出狱，总计入狱5年零8个月。李敖除研究、写作、教学外，还积极从事公开演讲、时事评论等，并曾当选台湾民意代表。李敖反对“台独”，支持两岸统一，其主要著作包括《李敖大全集》、《李敖回忆录》、《北京法源寺》等。

骂了一辈子 生前曾写“致我的家人、友人、仇人”亲笔信

作为一名作家、评论家，文如其人，说的就是李敖。

▲李敖个人微博截图

从李敖的作品风格中不难看出，李敖是一位个人意识和社会批判意识相当突出的作家。在向来比较保守的汉语语境中，李敖的文章语言绝对是一个极端。嘻笑怒骂间极尽批判风格，通过他的文章，我们更多看到的是一个敢怒敢痛敢喜敢悲敢爱敢恨，率性而行，快意恩仇的李敖。

李敖曾在大学演讲时对青年说：“年轻就是要不信邪，拒绝心灵软骨病，年轻就要有情趣，拒绝乏味毁自己。”不过，总是“依稀当初少年笑，眉目不减当年傲”的李敖也有很多言论引起过一片哗然，他曾表示500年后中国白话散文最好前三名全是我，也曾说过“要想佩服谁，我就照镜子。”“如果我不是李敖，我愿做李敖第二。”

在台湾地区，要找个没有被李敖骂过的名人，恐怕不多。有人曾统计过，李敖抨击和骂过的人，已经超过了大约三千人。这样的李敖骂了一辈子，抗争了一辈子。如今，逝者已矣，是非在己，毁誉由人，只是世间已再无李敖。

事实上，他在得知自己罹癌后，曾透露将与媒体合作，推出访谈节目《再见李敖》，邀请家人、朋友和仇人上节目，向对方逐一做最后的道别，并为此写了一封亲笔信表示，想透过这些，“见证我人生的谢幕”。（文末附李敖亲笔信全文）

在道别信中，李敖坦然面对与亲仇之间曾有的美好或残酷。曾表示死不丢人，怕才丢人的李敖，承诺期盼着一个真诚坦白，不留遗憾的会面。

“因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚的，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀……或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆；我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。”

长女评价：他是一个伟大的作家，不太适合做先生和父亲

相比李敖事业上的知名，在作家的另一面，李敖也是一名父亲、一位丈夫。

据悉，李敖有三个子女，长女李文是他与原同居女友王尚勤的女儿。另外一对儿女是和现任妻子王小屯所生，儿子叫李戡，女儿叫李谌。

▲李敖和女儿李谌（图/李敖个人微博截图）

长女李文在接受媒体专访时，谈到对父亲李敖的印象，曾这样描述：

“我们像朋友，不像父女。我们都认为他是一个伟大的作家，不太适合做先生和父亲。毕竟我成熟了，可以理解他了。”

而儿子李戡曾对媒体记者评价父亲李敖：

“他对人情世故看得很淡，但他是个尽职的父亲。”在李戡的幼年印象中，父亲总是很忙。

李敖是一个有争议的人，人们对他爱恨的两极化，曾让两个孩子感到无所适从。“同学对我父亲的印象比较肤浅，只知道他会骂人，喜欢告人等等。”李戡在接受采访时曾坦言。

而在李敖眼中，因为自己与子女年龄的差距，李敖曾常说自己是祖父级的父亲，

“我们之间落差很大，所以我很滑头，不太管他们。”

相比之下，作为长女的李文称已经很久没有见过父亲了，在去年的访谈中，她谈到：

“最近一次见父亲是他2005年演讲的时候。以前有奶奶在，我经常飞回去看他。（奶奶离开之后）就渐渐淡了，毕竟我有我的生活，他有他的生活和家人。”

李文表示，父亲在有封信中写到了他去世后不会有葬礼。在被问及想跟父亲说什么时，李文谈到：爸，你一生也不在输赢，在你怎么玩，你该退休了，凋零了，让下一代开始玩了。”

附：《李敖亲笔信》

致我的家人、友人、仇人

你们好，我是李敖，今年83岁。

年初，我被查出来罹患脑瘤，现在刚做完放射性治疗。现在每天要吃6粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。

我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。医生告诉我：“你最多还能活三年，有什么想做、想干的，抓紧！”

我就想，在这最后的时间里，想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，“再见李敖”及此之后，再无相见。

因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。

对于来宾，我会对你说实话；我也想你能对我讲真话，言者无罪，闻者足戒。

或许我们之前有很多残酷的斗争，但或许我们之前也有很多美好的回忆；我希望通过这次会面，能让我们都不留遗憾。不留遗憾，这是我对你的承诺，也是我对你的期盼。

对于来宾，不管你们身在哪里，我都会给你们手写一封邀请信。邀请你来台北，来我书房，我们可以一起吃一顿饭，合一张影，我会带你去看可爱的猫，我会全程记录我们最后一面的相会，一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。

谢谢各位！

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责任编辑：张建利