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| 2018全国两会特别报道

代表矫勇：建议在地下水严重超采区推广旱作农业

代表矫勇：建议在地下水严重超采区推广旱作农业
2018年03月18日 21:31 澎湃新闻
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　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从十三届全国人大第一次会议新闻中心获悉，全国人大代表、水利部参事咨询委员会主任委员矫勇向大会提交了《关于进一步加大地下水保护力度的建议》（以下简称“《建议》”）。

　　《建议》称，地下水是国家战略水资源，尤其对我国北方地区，遇历史性特殊干旱，地表水可以干涸，但地下水资源的存在不仅可以保障民生，维持生产，而且是维护社会稳定的重要因素。为此，《建议》呼吁进一步全面治理地下水超采，保护这一战略资源。

　　《建议》表示，目前华北地区井灌区灌溉水利用系数已经比较高，工程性节水的潜力在逐步降低，因此建议在地下水严重超采区大规模实行退耕还水或推广旱作农业，3000万亩休耕轮更耕地中优先考虑地下水超采区。同时，建议从更大空间尺度考虑解决粮食安全问题，对处于地下水严重超采区的粮食主产区进行适当调整。

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责任编辑：张建利

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