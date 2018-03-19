原标题：本周北京气温先抑后扬 明晚低至-2℃周末或破20℃

中国天气网讯 预计今天（19日）北京最高气温将升至14℃，不过本周初有冷空气活动，气温还有波动，周二夜间至周三早晨最低气温将低至-2℃，需注意防寒。周四开始，气温开启一路上行模式，到了本周末最高气温有望突破20℃，或开启入春进程。

二月二龙抬头，气温也抬头。昨天，北京气温快速回升，午后南郊观象台最高气温达到12.3℃。不过由于降水过后湿度大，加上气象扩散条件一般，城区能见度一直在10公里以下。

今晨，北京有轻雾。

今晨仍有轻雾，市民早高峰出行请注意交通安全。另据北京交警微博消息，周一的早高峰和上午时段，北五环东段、京密路、机场高速、东二环全线、西直门北大街、西二环北段、长安街及延长线等路段，将会分时分段采取临时交通管理措施。市民朋友请注意关注路况信息，合理安排出行路线。

今天北京最高气温还将略升。北京市气象台预计，今天白天多云间晴，早晨有轻雾，东风2、3间4级，最高气温14℃；夜间多云，东转北风2级左右，最低气温2℃。今天白天，大气扩散条件将转好，中午前后适宜开窗通风及户外活动。

本周北京气温先抑后扬。

从本周天气趋势来看，京城天气以多云或晴天为主，气温先抑后扬。周初有弱冷空气活动，最高气温10-13℃左右，明天夜间到后天早晨最低气温将低至-2℃。周三春分过后，气温开启一路上行模式，最高气温将由周四的16℃逐步升至周末的20℃以上，或开启入春进程。

气象专家提醒，季节交替时节，昼夜温差较大，公众请注意根据天气状况及时增减衣物。早晚可增加衣物，适当春捂，谨防感冒。

责任编辑：张玉