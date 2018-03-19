大国行长周小川临别忠告:重点防止“明斯基时刻”

原标题：大国行长周小川④|临别忠告：要重点防止“明斯基时刻”

周小川 澎湃新闻记者 赵昀 图

2018年3月19日，年满70岁的周小川正式告别“中国人民银行行长”这一舞台。

拥有博士学历的周小川，无论是记者会还是公开演讲，很少埋头念稿，他的主题发言不是枯燥无味的学术文章，也不会泛泛而谈，回答记者提问通常也不绕弯子，爱用比喻、生动、专业、干货满满、中英文皆自如，是公众对他的印象。

过去15年，周小川既曾在早年表达维持本币稳定的决心，也在全球金融危机最严峻的时刻提出要创立“创主权货币”，而他在去年末提出要重点防止“明斯基时刻”，更是被部分人视作他的临别忠告。

以下是澎湃新闻对周小川在央行行长任上精彩发言的部分梳理。

“不能让老百姓手里的钱毛了”

2007年10月在分组审议十七大报告时，周小川提出，要注重通货膨胀的防治，不能让老百姓手中的钱毛了。

周小川这句道出央行维护币值稳定职责的名言此后被反复提及。2011年周小川做客央视省部长访谈录，回顾“十一五”经济发展时称，收入增加，物价平稳，没花掉的钱还能保值增值，老百姓手里的钱变多了。

回应货币政策超调：“凡药三分毒，吃药肯定有一点副作用”

“大力度防范危机的调控，叫凡药三分毒，吃药肯定有一点副作用，为了防止副作用后面的展现，我们要强调适时退出。”2012年末，在度过全球金融危机最困难时刻后，周小川在回顾过去十年中国货币政策时说道。

为应对全球金融危机，中国的货币政策基调从由稳健转为适度宽松，货币供应量也随着急剧增长。

汇率调整不会采取“休克疗法”

2010年10月，周小川在华盛顿出席国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会期间，驳斥了美国和欧洲呼吁人民币加速升值的要求。他明确表示，人民币汇率调整将是逐步的，且不会采取所谓的“休克疗法”。

这年的世行秋季年会，周小川还用比喻的手法描述了中国的汇率改革：“西方人喜欢用西医，立竿见影但是动作过猛；中国人喜欢用传统的中医，重视不同草药调和之后的药效，虽然见效慢，但却是稳健有效的疗法。”

谈人民币贬值：不会让投机力量主导市场情绪

2015年8月11日，央行启动了令国际金融市场震动的“811”汇改，人民币汇率随后大幅贬值，针对国际投机力量的做空，2016年初，周小川在接受财新周刊专访时强调：“中国有世界上最大规模的外汇储备，我们不会让投机力量主导市场情绪。”

在行动上，央行在2016年初祭出了收紧离岸人民币流动性的大招，香港市场上人民币变得供不应求，拆借利率飙升至创纪录新高，人民币“空头”也随之偃旗息鼓。

谈比特币等虚拟货币：让人幻想一夜暴富不好

今年全国“两会”期间的央行记者会上，在重申了对金融科技的一贯支持态度的同时，周小川亦表示：“我们不太喜欢那种创造一种可投机的产品，让人家都有‘一夜暴富’的幻想，这不是一件什么好事。”

“池子”论

美联储开启第二轮量化宽松政策（QE2）后，“热钱”涌入新兴市场，中国打算怎么办？周小川在2010年10月向市场抛出了自己的“池子论”：短期投机性资金如果流入，通过这一措施把它放进“池子”里，而不会任之泛滥到整个中国实体经济中去。等它需撤退时，将其从“池子”里放出，让它走。这样可以在很大程度上减少资本异常流动对中国经济的冲击。

一时之间，市场纷纷猜测周小川口中的“池子”是什么，股市、房地产市场均被提及，周小川在两个月的一次公开演讲中给出答案：外汇储备。

超主权货币

2008年雷曼兄弟倒闭爆发了全球金融危机， 在2009年G20峰会召开前夕，周小川在央行网站发表了文章《关于改革国际货币体系的思考》，他提出：“创造一种与主权国家脱钩、并能保持币值长期稳定的国际储备货币，从而避免主权信用货币作为储备货币的内在缺陷，是国际货币体系改革的理想目标。”

随后，《关于储蓄率问题的思考》《关于改变宏观微观顺周期性的进一步探讨》《改革国际金融监管体系的几点认识》三篇文章接踵而至，在国际上“激起千层浪”。

在周小川的上述文章发表两天后，英国《金融时报》发表社评称，中国央行行长周小川向全世界发出了一个强有力的信息：他希望结束美元时代。这不是恐吓，周小川严肃地建议用一种储备货币来抗衡美元的地位，并同时称“他的观点值得一听”。

要重点防止“明斯基时刻”

2017年10月，周小川将“明斯基时刻”这个专业术语带入了公众视野。

在十九大中央金融系统代表团的团组讨论上，周小川在介绍如何守住不发生系统性金融风险底线时表示，中国要重点防止“明斯基瞬间（时刻）”出现所引发的剧烈调整。

周小川说，如果经济中的顺周期因素过多，会导致市场过于乐观并造成矛盾的积累，从而到一定时候出现“明斯基时刻”。

对比美联储主席：“我觉得我的工作挺难做”

你和伯南克的工作哪个更难做？2010年央视将这个问题抛给了周小川。

周小川直言“我当然觉得我的工作挺难做”，他的理由是：“一般人都对自己的难处理解比较深刻，对别人的工作，他有什么难处，实际上你不见得全看得到，可能事后你慢慢看到一些材料，你才能知道。”

“人民币先生”：如果因为汇改，未尝不可

周小川在15年的央行行长生涯中被外界授予了诸多称号，而“人民币先生”无疑是其中最广为人知的一个。

不过他并不完全认同：“假如由于我的谈话对人民币有影响，才叫我‘人民币先生’，我觉得这个称呼不合适。但如果是因为人民币汇率改革，那倒是未尝不可。”周小川早年在接受中央电视台采访时如是说。

责任编辑：张玉