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| 2018全国两会特别报道

当选新一任央行行长后 易纲接受记者群访时这样说

当选新一任央行行长后 易纲接受记者群访时这样说
2018年03月19日 10:46 澎湃新闻
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　　原标题：易纲：当选央行行长使命神圣和光荣，将推动金融的改革和开放

　　3月19日，易纲接棒周小川成为中国人民银行行长。

　　易纲在人民大会堂接受记者群访时表示，当选新一任央行行长，心情“平静和庄重”，使命“神圣和光荣”，“我将一定按照一会儿宣誓的誓词做好工作”。

　　在问及上任后的主要工作任务是什么时，易纲称，主要任务是要实施好稳健的货币政策，同时推动金融的改革和开放，并保持金融业稳定。“两会”结束后一直到海南博鳌会都会有一系列的改革开放举措。

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责任编辑：张玉

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