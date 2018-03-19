当选新一任央行行长后 易纲接受记者群访时这样说

原标题：易纲：当选央行行长使命神圣和光荣，将推动金融的改革和开放
3月19日，易纲接棒周小川成为中国人民银行行长。
易纲在人民大会堂接受记者群访时表示，当选新一任央行行长，心情“平静和庄重”，使命“神圣和光荣”，“我将一定按照一会儿宣誓的誓词做好工作”。
在问及上任后的主要工作任务是什么时，易纲称，主要任务是要实施好稳健的货币政策，同时推动金融的改革和开放，并保持金融业稳定。“两会”结束后一直到海南博鳌会都会有一系列的改革开放举措。
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