意大利2名中国留学生无故遭当地青少年殴打辱骂

原标题：意大利佩鲁贾2名中国留学生遭殴打 引发各方关注

中新网3月19日电 据意大利欧联网报道，当地时间3月13日，意大利佩鲁贾地区2名中国留学生遭当地多名青少年暴力殴打。事件发生后，引起了各界关注。

据报道，案发时，2名年龄分别为24和28岁的中国留学生，在经过佩鲁贾市中心时，无故遭到6至7名当地青少年殴打和辱骂。目前，意大利警方已经对此事介入调查。

意大利中国学生学者联谊会通过其官网表示，该起中国留学生遭暴力欺辱案件，中国驻意大利使领馆已给予高度关注，并将保持与意官方密切接触。

联谊会提醒广大在意学生、学者，特别是涉事地区留学人员注意人身安全，遇事保持冷静、及时报警，并与中国驻佛罗伦萨总领馆联系，避免与寻衅滋事者发生直接冲突。（黄鑫）

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