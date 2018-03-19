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| 2018全国两会特别报道

63岁政协副主席何立峰再担任国家发改委主任

63岁政协副主席何立峰再担任国家发改委主任
2018年03月19日 10:57 澎湃新闻
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　　原标题：63岁全国政协副主席何立峰继续担任国家发展改革委主任

　　3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，决定何立峰为国家发展和改革委员会主任。

　　何立峰为中共十九届中央委员，3月14日当选十三届全国政协副主席。何立峰生于1955年2月，广东兴宁人，经济学博士，1981年6月加入中国共产党。1984年8月至2009年4月，何立峰曾在福建省工作长达近25年，历任泉州、福州、厦门三地市委书记。2014年6月，何立峰出任国家发改委党组副书记、副主任。担任国家发改委党组副书记、副主任近两年零八个月后，升任国家发改委主任。

何立峰 东方IC 图何立峰 东方IC 图

　　据国家发改委官网公布的简历，1973年8月至1976年11月，何立峰为福建省永定县立新知青场插队知青、永定县狮象潭水电站工人。1978年2月至1984年8月在厦门大学学习，获财政学专业硕士学位。1984年8月至1995年2月任厦门市经济特区经济研究所干部，厦门市政府办公室干部、副主任，厦门市财政局副局长、局长，厦门市杏林区委书记，厦门市副市长（1993年12月兼厦门市经贸委主任）。1995年2月后任泉州市委副书记、代市长、市长、市委书记（其间在厦门大学财政金融系财政学专业学习，获经济学博士学位）。2000年3月后任福州市委书记、2001年12月任福建省委常委，2005年5月后任福建省委常委、厦门市委书记、厦门市人大常委会主任。

　　2009年4月起，何立峰离闽赴津，出任天津市委副书记兼滨海新区工委书记、管委会主任、塘沽区委书记，滨海新区区委书记。彼时，何立峰还被任命为天津市加快滨海新区开发开放领导小组副组长，组长为时任天津市委书记张高丽。在天津工作期间，何立峰推动了天津滨海新区总投资达1.5万亿元“十大战役”，其任职期间，滨海新区经济快速发展。2013年1月，何立峰出任天津市政协主席、党组书记。

　　国家发改委的前身，可追溯至成立于1982年的国家计划委员会。除办公厅、政研室等部门外，根据其主要职责，发改委现下设26个职能机构（司、局等），覆盖交通、能源、环境资源、外资、贸易、就业等国民经济领域，职权涉及国民经济和社会发展中长期规划、经济运行调节、经济体制改革、价格改革等，同时参与财政政策、货币政策及金融业监管政策的制定，实属“超级部委”。

　　在今年的国务院机构改革方案中，素有“小国务院”之称的国家发改委成为最大的职能输出部门，诸多原有职责被划归整合进新组建或重新组建的部委。自1978年以来，中国已有过七次政府机构改革，这是机构改革第五次聚焦于厘清和调整国家发改委的定位。此番改革后，发改委所承担的中微观管理职能被进一步剥离。

　　个人简历

　　何立峰，男，汉族，1955年2月生，广东兴宁人，1973年8月参加工作，1981年6月加入中国共产党，厦门大学财政金融系财政学专业毕业，研究生学历，经济学博士学位。

　　现任中共十九届中央委员，十三届全国政协副主席，国家发展和改革委员会主任、党组书记。

　　1973—1976年福建省永定县立新知青农场知青

　　1976—1978年福建省永定县狮象潭水电站工人

　　1978—1982年厦门大学经济系财政金融专业学习

　　1982—1984年厦门大学财政金融系财政学专业硕士研究生

　　1984—1984年福建省厦门市经济特区经济研究所干部

　　1984—1985年福建省厦门市政府办公室干部、副主任

　　1985—1987年福建省厦门市财政局副局长

　　1987—1990年福建省厦门市财政局局长、党组书记

　　1990—1992年福建省厦门市杏林区委书记

　　1992—1993年福建省厦门市副市长

　　1993—1995年福建省厦门市副市长兼象屿保税区管委会主任、市外经贸委主任（1994.02正厅级）

　　1995—1996年福建省泉州市委副书记、代市长

　　1996—1998年福建省泉州市委副书记、市长

　　1998—2000年福建省泉州市委书记

　　（1995—1998年厦门大学财政金融系财政学专业在职研究生学习，获经济学博士学位）

　　2000—2001年福建省福州市委书记

　　2001—2005年福建省委常委、福州市委书记

　　2005—2007年福建省委常委、厦门市委书记

　　2007—2009年福建省委常委，厦门市委书记、市人大常委会主任

　　2009—2009年天津市委副书记，滨海新区工委书记、管委会主任，塘沽区委书记

　　2009—2013年天津市委副书记、滨海新区区委书记

　　2013—2014年天津市政协主席

　　2014—2017年国家发展和改革委员会副主任（正部长级）、党组副书记

　　2017—2018年国家发展和改革委员会主任、党组书记

　　2018—　　十三届全国政协副主席，国家发展和改革委员会主任、党组书记

　　中共第十七届、十八届中央候补委员，十九届中央委员。第十二届全国政协委员，十三届全国政协副主席。

　　（简历来源：国家发改委官网）

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责任编辑：霍宇昂

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