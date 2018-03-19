原标题：台湾当代诗人洛夫病逝，享年91岁
据台湾东森新闻云等岛内媒体报道，台湾当代诗人莫洛夫（笔名洛夫、野叟）2018年3月19日凌晨3点病逝，享寿91岁。
洛夫拥有多部经典著作，出版诗集《时间之伤》等37部，散文集《一朵午荷》等7部，评论集《诗人之镜》等5部，译著《雨果传》等8部，其中《石室之死亡》广受诗坛重视。2001年，洛夫推出3000行长诗《漂木》，同年被评选为台湾当代十大诗人之一，名列首位。
洛夫是台湾现代诗群中最有代表性的作家之一。20世纪50年代，他与张默、痖弦共同创办《创世纪》诗刊，同纪弦为代表的“现代派”和覃子豪、余光中等为代表的“蓝星诗社”成三足鼎立之势《创世纪》，成为岛内坚持最久的一个文学期刊。
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