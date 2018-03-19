原标题：部长通道|住建部部长谈房价：过快上涨势头得到有效抑制

3月19日，十三届全国人大一次会议第七次全体会后，住建部部长王蒙徽在部长通道上针对当前房地产总体形势和下一步举措回答记者提问。

王蒙徽说，一年以来，我国坚持分类调控因城因地施策，房地产市场总体保持平稳运行，房价过快上涨势头得到有效抑制，市场预期出现了积极变化。“下一步将深入贯彻落实十九大精神，坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’，加快住房制度改革和房地产长效机制建设，保持房地产市场的平稳健康发展。”

王蒙徽进一步具体介绍，要坚持调控目标不动摇，力度不放松，保持政策的连续性和稳定性，进一步夯实地方政府主体责任，加快建立多主体供给和多渠道保障，坚持租购并举的住房制度，“要大力发展住房租赁市场，因地制宜的发展共有产权住房，促进大中小城市协调发展，使人口和居住需求能够在空间上合理分布。”同时将继续加快推进棚户区改造以及大力推进公租房建设，特别是在公租房建设中，要把外来务工人员、城市无房户等群体纳入公租房保障体系。

此外，还将建立和完善差异化调控政策体系，以及房地产等统计和市场监测预警机制，更好地提高调控精准性。“还要大力加强对房地产市场的监管，严厉打击房产企业和中介机构违法违规行为，确保合法权益得到保障。”王蒙徽说。

点击进入专题

责任编辑：初晓慧