陈水扁违规上台为儿助选 台网友：所谓法治是谎言

陈水扁（右二）不甩台中监狱四不原则，17日晚间竟上台替儿子陈致中（右一）助选。（图片来源：台湾《中时电子报》）

原标题： 陈水扁公然违规上台为儿助选 频触底线为复出铺路？

中国台湾网3月19日讯 陈水扁从台湾地区领导人变成阶下囚，人人都以为他的政治生涯到此为止，保外就医中的他却总能出人意外吸引大众目光，制造出十足的话题。据台媒报道，为给儿子陈致中参选高雄市议员打气，陈水扁碰政治红线申请出席造势晚会。台中监狱破例同意之余提出“不上台、不演讲、不接受采访、不谈及政治”四个不准。可陈水扁当晚公开违反规定，在众目睽睽之下上台送“好彩头”的菜头给陈致中，两人还深深拥抱。

陈致中在高雄市前镇、小港区参选民进党高雄市议员初选，按民进党的初选程序，高雄要初选的6个选区自19日到21日进行初选民调。据台湾“东森新闻云”报道，陷入苦战的陈致中计划在17日晚举办造势晚会，陈水扁挑战红线申请出席。这也是他保外就医以来，首次“正面挑战”不得参与政治活动的红线。

“绿委”陈其迈（右）17日为陈致中（左）扫街拜票。（图片来源：台湾《中时电子报》）

据台湾《中时电子报》报道，陈水扁在LINE群组“新勇哥物语”表示，不管台当局“法务部长”邱太三同意与否，当晚一定出席，不然“勇三（邱太三）你就来现场抓好了！”扁方面预告，无论如何就是要帮儿子站台，且放话表示，已经准备好，就要回狗笼了。

不过，台中监狱认为，这虽属政治活动，但考量是父子关系，基于家庭伦理，准予让他到场。但是，也要扁必须遵守四不原则。

得知消息的台湾网友对此骂翻：“贪污犯保外就医还可以参与政治活动，全世界也只有贪扁一家可以了”“又加深对这对父子的厌恶感！”“台湾人的包容力是世界第一名，这种国际认证的贪污犯家庭，还能在这个社会顺风顺水，真不简单！”“身体很好，抓回去关吧！”“让他上，让全世界看看我们绿到发青的选民”“看到你，票就投不下去了！”“让我们见识一下，什么叫做嫖妓后，还能顺利成为民代的奇迹吧！”

陈水扁（左3）参加陈致中（左二）造势晚会。（图片来源：台湾《联合报》）

当晚，陈水扁受到了一批扁迷的疯狂拥护。据台湾《中国时报》报道，造势晚会上，不少死忠扁迷举着“司法迫害”“赦免阿扁”等旗帜参加，庙埕被人潮挤爆。当扁座车晚间7时8分抵达会场，大批扁迷冲上前，导致有长辈险些跌倒成为“人肉踏垫”，扁花了15分钟才走完通向舞台前短短的150米路。

晚会上，陈水扁拄着拐杖聆听台上助讲者发言，全程未发一语，但满脸微笑、不断拍手示意。获民进党提名参选高雄市长的陈其迈也现身力挺，呼吁选民让陈致中第一高票当选，否则阿扁会“剉咧等（惶恐地等待）”。

陈水扁替陈致中站台，两人在台上拥抱。（图片来源：台湾《联合报》）

晚会即将结束前，陈水扁在众人鼓噪下，以“父亲疼惜儿子”为由走上台，献上白萝卜象征好采头，在众目睽睽下，打破“四不”红线。对于主持人与支持者鼓噪要求致词，扁则比出“拉拉链”手势意指被封口，随后给儿子一个深深拥抱，现场气氛沸腾到最高点。

据《中国时报》报道，对于陈水扁此次上台，台中监狱表示未派员到现场监看，但有同仁全程收看直播、掌握全场情况，目前无法立即做出任何评断，会再搜集资料后认定是否违规。

据台湾《联合报》报道，国民党发言人洪孟楷批评，保外就医的受刑人陈水扁再次公然挑战中监，违反四不原则的第一不“不上台”，看来这也是陈水扁在试探底线的第一步，如果这次民进党当局再不依照法治精神给予制裁，往后还会再持续违反第二不、第三不。而看在民众眼里，这样个贪污犯还能大辣辣的公开站台，现在的台当局不作为，那就等着2020年政党轮替下台负责！

台网友气愤不已：

陈水扁2008年卸任后，陷入海外洗钱、贪污、机密“外交”等案件，成为台湾地区民选领导人以来，首位因贪污入狱的领导人。服刑后因所谓的失智、帕金森氏症、尿失禁等健康问题于2015年时获保外就医。在保外就医前，陈水扁曾与台中监狱约法三章，不能从事任何与治疗目的无关的活动，否则就得马上回笼。但是出了牢笼的陈水扁却时常被台媒报道逾越“司法”红线到处趴趴走。

今年1月，陈水扁到翠山庄探视李登辉。（图片来源：台湾《联合报》）

今年1月15日，陈水扁还北上登门为李登辉祝贺96岁大寿，却未提前申请。据《中时电子报》此前报道，台中监狱针对此事发函陈水扁，明指扁违反规定，附函附带扁违反规定的列表，包括去年11月25日台北教育大学北师美术馆参观画展、去年12月17日新竹吊祭“立委”柯建铭母丧，以及今年1月15日赴新光医院探访医师王诚良和翠山庄向李登辉祝寿等活动。

不仅如此，扁支持者也是千方百计想替他解套。去年6月民进党籍高雄市议员郑新助、萧永达发起成立“赦扁联盟”，并且在9月时的民进党党代会联署提案，盼能成功向蔡施压“赦扁”，声势之大几近撼动民进党中央。不过最后因党代表现场人数不足未进行投票。

扁迷们一再要求“特赦”陈水扁。（图片来源：台湾《联合报》）

据香港中评社报道，陈水扁近日在高雄私下积极走访、探友，包括过去谢系旧部属等，为延续“扁家政治”香火甚为打拼。“东森新闻云”在评论文章中分析，陈水扁这次出席造势晚会，宣示意义大于实质意义。他显然已经迫不急待想要再次站上政治舞台，要让民进党知道，他还是可以继续呼风唤雨，他的儿子一定会被提名，并且会是民调第一名。他更要让民进党知道，高雄市除了南霸天陈菊，还有一个“台湾之子”陈水扁。（中国台湾网 李宁）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌