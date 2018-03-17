台监狱准许陈水扁出席儿子“造势晚会”:不谈政治

原标题：陈水扁获准出席陈致中“造势晚会” 台中监狱称考虑到家庭亲情

陈水扁与儿子陈致中（图片来源：“中央社”）

[环球网报道 记者 徐亦超]据台湾“中央社”3月16日报道，正在“保外就医”的台湾前领导人陈水扁向台中监狱申请17日出席儿子陈致中的“造势晚会”，台中监狱16日表示，考量家庭亲情，准许陈水扁出席，但须遵守“不上台”、“不演讲”、“不谈政治”、“不受访”，可停留1.5小时。

陈致中投入民进党高雄市议员党内初选，17日晚将举办“造势晚会”。台中监狱副典狱长李进国表示，15日下班前，接获陈水扁以传真方式递交的申请文件，16日召开会议审查。

李进国表示，原考量是“政治活动”，但陈致中是陈水扁的儿子，基于“家庭亲情”等因素，准许陈水扁可以到场，但需遵守“不上台”、“不演讲”、“不谈政治”、“不受访”原则，需有医师陪同，可停留1.5小时。

李进国重申，陈水扁需遵守2015年1月5日所签署的“保外医治相关规范”。

台当局法务部门日前表示，依“监狱行刑法施行细则”第73条第5款第3目规定，保外医治受刑人离开住居所时应报告监狱；“保外医治受刑人管理规则”第3条第6款也规定除维持日常生活及职业所必需外，未经监狱许可，不得从事与治疗显然无关活动。

陈水扁年初前往翠山庄为另一位台湾地区前领导人李登辉祝寿等4项活动，遭台中监狱认定事前都只有口头告知要北上访友，但事实上都与陈述的不符，已明显违反规定，发函要求未来外出参加社区职能治疗应在7天前申请。

“东森新闻云”在稍早的一篇评论文章中分析，陈水扁这次出席陈致中的造势晚会，宣示意义大于实质意义。他显然已经迫不急待想要再次站上政治舞台，要让民进党知道，他还是可以继续呼风唤雨，他的儿子一定会被提名，并且会是民调第一名。他更要让民进党知道，高雄市除了南霸天陈菊，还有一个“台湾之子”陈水扁。

对此，岛内网友一片骂声表示：”看到你，票就投不下去了！“有网友愤怒说：“鬼岛，鬼‘司法’”“贪污犯保外就医还可以参与政治活动，全世界也只有贪扁一家可以了”“又加深对这对父子的厌恶感！”“总而言之就是滚回笼去养老吧！”“台湾人的包容力是世界第一名，这种国际认证的贪污犯家庭，还能在这个社会顺风顺水，真不简单！”“身体很好，抓回去关吧！”

还有网友表示：“让他上，让全世界看看我们绿到发青的选民”“让我们见识一下，什么叫做嫖妓后，还能顺利成为民代的奇迹吧！”“吃相真难看！”“真恶心的政党跟一家人，这就是民进党执政下的产物！”

责任编辑：张岩