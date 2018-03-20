70城最新房价走势来了 近半数人预期房价将这样走

中新网客户端北京3月20日电（记者 程春雨 种卿）2月份，热点城市房价总体稳定，一线城市房价继续下降，返乡置业需求则拉动部分二三线城市房价上涨。对于下季房价，央行调查显示，48.2%的居民预期“基本不变”。在业内分析人士看，购房者趋理性，楼市分化将持续。

资料图为重庆高楼。中新社记者 陈超 摄

楼市分化持续 一线城市房价继续下降

2月份，70个大中城市商品住宅销售价格变动情况中新房价格环比下调的城市有16个，持平5个，上涨49个，上涨城市数量较上月有所减少。

从环比看，一线城市新房和二手房价格降幅相比上个月扩大；二线城市新房价格环比涨幅比上月回落，二手房价格涨幅比上月略微扩大；三线城市新房和二手房价格环比涨幅均与上月相同。

从同比看，一线城市新房价格降0.1%，二手房价涨幅连续17个月回落；二线、三线城市新房和二手房销售价格涨幅则均分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。

不难看出，70城房价依然呈现分化走势。中原地产首席分析师张大伟认为，与1月份房价的表现一致，城市房价表现与调控政策力度同向，即调控力度大的城市房价涨幅放缓，调控力度最大的城市同比下调。

15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表。图片来源：国家统计局官网

调控政策稳定 12个热点城市新房价格环比下降

2月份，70城中的15个热点城市新建商品住宅销售价格变动继续呈现总体稳定态势。梳理发现，新房价格环比下降的16个城市中，12个为热点城市。

分别是，北京、上海、南京、无锡、杭州、合肥、福州、厦门、济南、武汉、广州、深圳，新建商品住宅销售价格环比降幅在0.1至0.6个百分点之间。而郑州和成都2个城市持平；天津微涨0.1%。

而从同比看，有9个热点城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.3至2.5个百分点之间；成都持平。

“各地因地制宜、因城施策，继续实行分类调控，保持政策的稳定性和连续性。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析了热点城市房价稳定的主要因素。

安居客《返乡置业报告（2017-2018）》中的2017年返乡置业热点城市。

返乡置业拉动 部分二三线城市房价上涨

与2017年春节楼市热点在一线城市不同，张大伟对中新网（微信公众号：cns2012）记者表示，2018年春节，二三线城市的返乡置业人群更为集中，成为年初此类城市房价上涨的主因。

安居客2月初发布的《返乡置业报告（2017-2018）》也印证了这一点。报告显示，今年春节近六成“漂一族”有返乡置业意愿，改善家中老人及孩子的生活条件是首要因素。

2月份，70城中新建商品住宅销售价格环比涨幅居前的城市分别有大连、乌鲁木齐、南充、徐州、三亚等。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，当前二三线城市楼市确实与去年不太一样，置业需求、基础设施等因素都在发生变化，未来二线城市、重点三线城市或者说地级市的限售政策有继续强化、升级的可能，但限购收紧的可能性则不大。

资料图：售楼人员向顾客介绍楼盘。 中新网记者 金硕 摄

购房者更趋理性 近半数居民预期房价“基本不变”

相比返乡置业需求拉动房价上涨的二三线城市，安居客首席分析师张波指出，一线城市新房和二手房房价春节期间均出现环比下降，成交量也环比1月份大幅下滑，跌入较低水平。

张大伟说，“今年，70城房价数据依然会有明显分化，二三线城市是房价上涨主力，一线城市以稳为主。”

购房者又如何看待今年楼市？“购房者更加理性。”张波介绍称，从安居客线上调研的数据来看，2月份购房者信心指数为109.6，环比上升了2.1%，可以预见今年购房者趋于理性，一季度房价不会出现大幅涨跌。

对下季房价，中国央行3月15日发布的《2018年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，31.4%的居民预期“上涨”，48.2%的居民预期“基本不变”，9.9%的居民预期“下降”，10.5%的居民“看不准”。（完）

2018年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数。图片来源：国家统计局官网

责任编辑：刘光博