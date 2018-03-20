春节因素拉高各地2月CPI涨幅 11省份涨幅超3%

中新网客户端北京3月20日电（记者 李金磊）国家统计局近日公布了全国31个省（区、市）2月份居民消费价格指数（CPI）。数据显示，在春节因素的拉动下，各地2月份CPI同比涨幅均较1月份有所扩大，其中，11个省份的2月份CPI同比涨幅超过了3%。

超市里的蔬菜区。中新网记者 李金磊 摄

春节因素拉高各地2月物价涨幅

国家统计局数据显示，2月份全国CPI同比上涨2.9%，同比涨幅较1月份大幅扩大1.4个百分点，涨幅时隔一年重回“2时代”。

在地方层面，中新网记者梳理发现，同全国趋势一样，各地2月份CPI同比涨幅较1月份均有不同程度的扩大。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对中新网记者表示，2月份CPI同比涨幅之所以扩大，主要是受春节因素和同比基数较低影响，春节效应带动了消费增长，而全国大范围降温天气影响了农产品生产和运输，更为重要的是，去年2月份CPI涨幅同比基数普遍较低。

各地2月份CPI同比涨幅。

11省份2月CPI同比涨幅超3%

随着涨幅的扩大，不少地区的2月份CPI同比涨幅进入了“3时代”。

其中，海南、辽宁、浙江、广东、广西、河北、安徽、青海、山东、河南、重庆2月份CPI同比涨幅超过3%，黑龙江2月份CPI同比涨幅为3%。

梳理各地物价涨幅可见，海南2月份CPI同比涨幅为3.9%，为全国最高。辽宁2月份CPI同比涨幅为3.5%，位居第二。2月份CPI同比涨幅最低的为西藏，涨幅仅为1.5%。

居民在超市里购物。中新网记者 李金磊 摄

预计3月份CPI同比涨幅将回落

对于未来一段时间物价的走势，国家统计局城市司高级统计师绳国庆认为，考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。

赵锡军表示，随着食用农产品价格回落，预计3月份物价涨幅将有所收窄，但对于物价上涨压力还是要密切关注，并且做好应对的准备。

据农业部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，3月9日—3月15日，猪肉价格因节后需求疲软而走低，目前国内生猪供应仍较为宽松，肉价近期反弹的可能性不大。天气回暖，蔬菜长势良好，元宵节后市场全面营业，蔬菜供应量增加，导致蔬菜价格持续回落。（完）

责任编辑：刘光博