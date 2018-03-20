原标题 两岸 | 台专家称大陆不会软对“台旅法”：“台湾等挨打”

台媒称，日前美国总统特朗普签署“台湾旅行法”，台湾世新大学传播学院院长游梓翔在脸书以“官员去旅行，台湾等挨打”为题贴文表示，美国面对大陆崛起压力，想起手上还有台湾这张牌，而且台湾很多人还很愿意被当牌打，台湾自愿被美国当牌打的结果，就是被大陆当孩子打，官员去旅行，台湾等挨打，这个“台湾旅行法”真划算吗？

▲新华网报道截图

据台湾联合新闻网3月19日报道，游梓翔表示，特朗普签署“台湾旅行法”，主要在于“鼓励美台之间所有层级互访”。这个法的名字很奇怪，“台湾”+“旅行”。如果美国对于与其他所有地方互访都要来个这样的法案，岂不是每个地方都要有个“XX旅行法”？当然不是。会有这个法正是因为台湾的特殊情况。

▲游梓翔（台湾联合新闻网）

他说，美国在“一个中国”政策下，维持台美热络的民间往来，但对美台官方往来的层级作了限制。现在大陆崛起了，美国在国际、军事与经贸上处处感到压力，担心大陆“追尾”甚至“超越”。怎么办呢？就想起手上还有台湾这张牌，而且台湾很多人还很愿意被当牌打呢。

▲特朗普上台后已签署多个法案。

他还指出，写上“鼓励”“所有层级”互访，让这局可以玩大也可以玩小。和大陆要到东西了，就玩小点，反正只是“鼓励”，要不到就玩大一点，写的可是“所有层级”，蔡英文马上就对号入座了。

游梓翔说，对“台湾旅行法”，他有两个看法——

首先，仿照台行政机构将“惠台”正名为“对台”的标准，这个法真的是“台湾旅行法”吗？其实台美民间往来顺畅无比，从来不是问题，这个法其实是“台美官员相互旅行法”。把这个法叫做“台湾旅行法”，不就成了“文字游戏”，好像没了这个法，“台湾”就不能“旅行”了一样。

其次，其实很多人都分析了，台湾自愿被美国当牌打的结果，就是被大陆当孩子打。被当牌打完了台湾仍不过是美国的一张牌，被当孩子打完后一个中国原则也不会改变。简单说，“台独”梦还是做不成，台湾反讨了一顿打，到时候被打到的，就未必只有官员而已了。

▲蔡英文

延伸阅读

“武统”要来了？！这两天，岛内有些人已经开始“瑟瑟发抖”——

“台湾被推上战线！”当地时间3月16日（北京时间17日），美国总统特朗普大笔一挥，签署了“与台湾交往法案”（又称“台湾旅行法”）。

岛内“绿媒”喜出望外，将这一鼓吹“美台各层级官员互访”的法案，解读为“美台关系的实质突破”。

不过，这一看似美国对台“站台”之举，引来的却是台湾媒体和民众的强烈不安。“‘台湾旅行法’会激发‘武统’吗？”“台湾又要成为美国的‘棋子’了吗？”

事实上，对“台湾旅行法”给两岸关系带来的变数和隐忧，岛内舆论基调表现得比任何时候都更为悲观，许多媒体和网友认为：特朗普的一时冲动，可能让台湾受到严厉“惩罚”。

责任编辑：张岩