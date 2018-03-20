原标题：人大代表：建议尽快启动中国白酒酿造技艺申遗工作

2018年全国两会上，多位代表委员不约而同关注到了中国白酒行业的发展。

山西代表团的李秋喜等16位全国人大代表向大会提交了《关于将中国白酒酿造技艺列入国家申请世界非物质文化遗产名录的建议》。此外，全国人大代表、古井集团董事长、党委书记，古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉向十三届全国人大一次会议提交了《关于中国白酒酿造技艺列入国家申请世界非物质文化遗产的建议》。

李秋喜等代表在《建议》中表示，当前，文化复兴已经上升为我国的国家战略。作为中华传统文化中最具特色的组成部分，中国酿酒文化历史悠久，内涵丰富，与人文社会生活息息相关，历代与酒有关的文字记载、实物遗迹数不胜数。自古以来，中国人都将饮酒视为重要的社交形式，形成了独具魅力的中国式文化。

而据梁金辉在其《建议》中介绍，2010年至2016年期间，全球骤然刮起世界饮食遗产之风：以法国大餐为代表的饮食进入世界非物质文化遗产名录，同年入选的还有西班牙、希腊、意大利、摩洛哥联合申报的“地中海饮食”“传统墨西哥餐饮”。2011年，土尔其饮食“麦粥传统”入选世界名录。2013年更有东亚两个饮食提案，即“日本和食”和“韩国越冬泡菜”同时入选世界非物质文化遗产名录。迄今为止世界上已经有了六个饮食类非物质文化遗产，中华饮食不在其列。

梁金辉指出，进入21世纪以来，短时间内密集的申请和通过了如此多项饮食类世界非物质文化遗产，这种现象在历史上是前所未见的。一方面是食品安全问题在很短的时间里成了全球少数几个重要的公共事务、公共伦理、公共议题之一；另一方面说明全球各个国家对于文化发展空前重视，民族文化成为国家经济发展的最重要元素，已经上升为政治高度。食品是人类生存的必需品，但是当食品成了遗产化的文化策略，它展现的就是国家软实力和民族的荣誉感。

他表示，法国勃艮第葡萄酒产区的气候（Climats）被列为联合国教科文组织《世界遗产名录》，让全世界看到了法国勃艮第葡萄酒产区漫长而丰富、与众不同、独一无二的文化历史。联合国教科文组织称法国勃艮第葡萄酒产区申遗成功展现了他们对国际社会的责任。由此可见当今世界进入世界非物质文化遗产这一文化高地，对进一步稳固国家政治、经济等全球化地位的巨大作用。

他在《建议》中进一步介绍，中国是世界公认的发酵和蒸馏技术的鼻祖（2016年海昏侯墓考古发现了全世界最早的青铜蒸馏器），世界蒸馏酒发端于此。中国白酒作为精神、文化和物质的嗜好性产品，是交际、礼仪消费中最典型的民族文化特征产品，世界上没有哪一个国家，像中华民族文化与中国酒这样息息相关、水乳交融。举凡纲常礼仪、诗词歌赋、怀乡情怀等，都与中国酒形成了有趣的酒礼和酒俗。

同时，梁金辉表示，中国白酒是世界上工艺最复杂的蒸馏白酒，是对人的感官冲击最丰富的蒸馏酒。近代以来，我们国家的陶瓷和丝绸制造技术先后被国际其他国家超越，而中国白酒的酿造技艺仍属于我国独有的知识产权，是可以肩负中国民族产业的最重要符号。

李秋喜等代表则在《建议》中指出，随着现代化工业进程的不断推进，中国传统的酿酒技艺也受到了很大的冲击。目前，我国从事传统酿酒工作的酿酒工平均年龄超过48岁，并且每年酿酒工人呈负增长，如不加以特别重视和保护，长此以往中华古老的酿酒技艺传承将岌岌可危，世界最早的发酵和蒸馏酿酒技术将逐渐遗失殆尽，最终消失在茫茫的历史长河中，中国传统酿酒文化的消失对我们国家的整个民族乃至全世界都是惨痛的损失。

他们在《建议》表示，以汾酒酿制技艺为代表的中国白酒酿制技艺，早在2006年就已经入选首批国家级非物质文化遗产名录。近年来，我国多个名白酒企业认真贯彻习近平总书记关于传统文化“创造性转化、创新性发展”的指示精神，在挖掘、保护、整理白酒酿造传统技艺方面做了大量卓有成效的工作。为了更好地推动中国白酒的国际化之路，同时推动中国传统白酒文化在世界范围内的传播，使中国白酒在国际市场上获得更多的认可，为国家之间经济文化社会交流起到更好的纽带作用。

由此，梁金辉代表、山西代表团的李秋喜等16名代表均建议将中国白酒酿造技艺作为我们国家申请列入世界非物质文化遗产名录的重点工作，系统挖掘整理，全面梳理研究，并尽快启动。

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责任编辑：霍宇昂