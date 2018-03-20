原标题：台作家批蔡当局人事争议：细想就知台湾未来多悲惨

台当局“金管会主委”顾立雄。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月20日讯 据台湾《中时电子报》报道，顾立雄接任台当局“金管会主委”时引发极大争议，前“金管会主委”曾铭宗曾质疑顾立雄法律出身、无财金背景，这任命是藐视金融专业。对此，台湾自由作家洛杉基在脸谱网指出，蔡当局让不懂农业的当北农总经理、不懂财经的律师担任“金管会主委”等，“细看下来就知道台湾未来几年的结局会如何悲惨了”。

顾立雄自从主掌“金管会”后，遭各界质疑：没有金融背景如何胜任？顾立雄去年9月29日到“立法院”备询，国民党籍“立委”、前“金管会主委”曾铭宗抽考金融术语，顾立雄一度结巴。

洛杉基在脸谱网指出，他日前曾问某著名会计师事务所负责人对顾的评语为何，他摇摇头说当律师可以，当“金管会主委”真的“不行”，会计师一向说话保守，这么说已经算是十分严重了。

对于这两天顾立雄的言论，洛杉基说更是证实会计师说的话，“外行领导内行，必然搞死内行”。他表示，前两天，顾说要认真考虑纯网络银行，今又说最多只发两张执照。“网银是潮流，他说两张凭什么？是有配额，还是看颜色？”洛杉基直言，数位钞票已经成为一种潮流，台湾还在大印纸钞、阻止网银扩张，简直是活在上个世纪。

洛杉基说，蔡当局让不懂农业的当北农总经理、不懂财经的律师担任“金管会主委”、让不懂飞机的当华航董事长、不懂教育的当“教育部长”、不懂文化的担任“文化部长”、不懂管理经营的担任各官股企业董事长总经理。洛直言“细想一下，就知道台湾未来几年的结局会如何悲惨了”。（中国台湾网 尹赛楠）

来源：中国台湾网

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