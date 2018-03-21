环球时报：美国补贴大豆出口严重冲击中国豆农

原标题 单仁平：美国补贴大豆出口严重冲击中国豆农

特朗普政府一再指责中国违反国际贸易规则，并威胁对中国产品加征进口关税。实际上美国才是WTO规则的粗暴破坏者，看看美国大豆生产是怎样获得政府补贴并向中国倾销的，就清楚了。

众所周知，中国大豆种植历史悠久，曾经是全球最大的大豆生产国和出口国，后被其他国家超越。1995年中国还是大豆净出口国，但在短短几年时间里，就转变为全球最大的大豆进口国。

中国统计局公布的数据显示，2010年至2017年，中国大豆进口量由5479.8万吨增加到9552.6万吨，增加了4072.8万吨，增幅高达74.3%。在进口大豆激增的同时，中国大豆产量遭遇连年下滑，2016年仅为1294万吨，不及进口量的七分之一。中国大豆市场需求85%以上依赖于国际市场供给，在世界大豆主产国中，中国大豆的进口贸易依存度最高。

随着大豆进口的持续快速增长，中国国产大豆在国内市场的份额骤降，从2010年的22%跌至2016年的13%。由于进口大豆基本用于榨油，进口大豆对国产榨油用大豆生产影响最为显著。2010/11年度，598万吨国产大豆用于榨油，占国内大豆总产量的39.7%；到2016/17年度，国产榨油用大豆仅剩140万吨，占国内大豆总产量的10.9%，仅占国产榨油用大豆总量的1.6%。

进口大豆疯狂蚕食国产大豆市场份额，重要原因是一些外国大豆、特别是美国大豆获得了巨额补贴。尽管美方一再声称补贴占产值的比例小、且符合世贸组织规则，但实际上美国政府给豆农提供了巨额的补贴，带来不公平竞争优势，使其得以用很低的价格对中国市场进行倾销，对全球市场产生冲击。

此外，以美国企业为主的跨国粮商垄断操纵，国际市场需求不足，也进一步加剧了大豆国内外价格倒挂现象。国产大豆价格持续受到进口低价大豆的冲击，豆农生产效益不断下降，“卖豆难”的情况屡见不鲜，产业发展缺乏必要动力，不仅使大豆生产萎缩，同时使得大豆科研、技术推广、产前产后服务等整个产业链均缺乏投入意愿。

与中国大豆播种面积和产量逐年下降形成鲜明对比的是，2010年以来，美国大豆播种面积和产量均呈增长趋势，成为全球大豆主要的生产国与出口国。

美官方数据显示，美国大豆播种面积由2010年的4.65亿亩增加至2017年的5.43亿亩，增幅16.8%；产量由9066.3万吨增加至2017年的11951.8万吨，增幅31.8%。在2016/2017种植季中，美国大豆产量和库存的增加是全球大豆产量和库存增加的重要因素。其中，美国大豆增产量约占全球大豆增产量的30%，美国大豆库存增量约占全球大豆库存增量的50%。美国生产大豆远超美国内市场需求，一半用于出口，这是造成国际大豆供过于求局面的重要因素。

从中国大豆进口情况看，美国是中国大豆进口主要来源地之一。2010年至2017年，中国自美国大豆进口量从2359.7万吨增至3285.6万吨，增幅39.2%。进口额从113.2亿美元增至139.5亿美元，增幅23.2%。中国是美国大豆最大的买家，且占比不断上升。2017年，中国进口的美国大豆占美大豆出口总量的57%，超过其他国家进口美国大豆的总和。可以说，是中国的国内需求和消费市场支撑了美国大豆产业的蓬勃发展，而代价就是中国大豆产业的日渐衰弱。

中共十九大明确提出，要深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略。2018年中央“一号文件”强调，乡村振兴的重点是产业兴旺，必须构建农业对外开放新格局，要培育具有国际竞争力的大粮商和农业企业集团，积极参与全球粮食安全治理和农业贸易规则制定，促进形成更加公平合理的农业国际贸易秩序。

值得欣慰的是，当前国内形成了一个共识，那就是要对一些国家针对它们的大豆实施巨额补贴、并向中国倾销的不公平贸易行为采取有力限制，减少不公平补贴的进口大豆在中国市场倾销造成的负面影响，使中国大豆产业获得可持续发展的公平、良好环境。（作者是环球时报评论员）

责任编辑：张岩