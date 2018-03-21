一级保护动物白鹤在辽宁辽河疑遭猎杀：2死2获救

原标题：一级保护动物白鹤在辽河疑遭猎杀：2只疑中毒死亡，2只获救

近日，辽宁省沈阳新民市辽河流域一处河滩出现疑似猎杀白鹤事件：4只国家一级保护动物白鹤被发现受伤或疑似中毒。白鹤死亡地附近的几处滩涂上，公安及志愿者发现了数公斤散落的玉米粒。

被发现的4只白鹤，其中2只已死亡 均为周海翔供图

3月20日下午，新民市森林公安的一位民警向澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，这是他一年之内在当地见过的最大一起野生动物猎杀案件。

该民警介绍，凭借以往办案经验，河滩上散落的玉米粒应为“泡过药”的毒饵。目前，公安部门正在安排对2只死亡白鹤进行尸检和毒物分析。新民市公安局、辽河管理局介入调查。另外2只幸存白鹤则由动物保护工作人员送至沈阳猛禽救助中心进行治疗。

大腿骨曾受过伤、缺少一个脚趾的白鹤在解毒后，成功放飞。

率先发现白鹤的人是周海翔。他是沈阳理工大学生态环境研究室的主任，同时也是中国野生动物保护协会科学考察委员会副主任，长年关注并参与一线野生动物的救助。

周海翔告诉澎湃新闻，16日，当他在辽河流域巨流河桥上游约2公里处做调查时，发现了白鹤，3只口吐白沫，疑似中毒，另1只受伤。其中2只疑似中毒的白鹤已死亡。

救助过程。

据他估计，同一群白鹤大约有130只左右，都在河滩上觅食。除了白鹤，国家一级保护动物大鸨、二级保护动物秃鹫等也在这些河滩上活动。

志愿者为幸存的白鹤注射解毒药品后，白鹤半小时后自主站立，当晚再次注射治疗后基本无大碍。

不过，这只中毒白鹤原本就有陈旧伤：一只大腿骨扭曲，同侧爪上还缺了一根中指。

救助过程

周海翔判断，这是它曾被盗猎的锯齿状踩盘夹子夹住所致，“它拼命挣断中指挣摆脱踩盘夹子的同时，造成同侧大腿骨断裂，但它竟然奇迹般地活了下来，但它的骨折长扭曲了，导致不能单独支撑站立，只能协助另一只腿前行时辅助垫步，别的白鹤可以换脚站立睡觉，而它却只能是一直靠一条腿站立睡觉。”此外，失去最长的中指，意味着它的站立平衡、行走都会出现问题。

尽管如此严重的陈旧伤意味着它很难在野外生存，但基于救助宗旨——让野生动物尽早回归野外，最终救助中心于19日在沈阳法库獾子洞国家湿地公园将它成功放飞。

辽河流域巨流河桥上游河滩上发现的玉米粒，警方和周海翔均判断为有毒诱饵

而另一只幸存白鹤，因疑似被散弹枪打伤致粉碎性骨折，目前仍在救助中心治疗。

“由于栖息地的破坏，这五年我们发现白鹤的觅食习性开始改变，以前吃挺水植物，现在开始去找牛粪里残剩的玉米粒，甚至地上的玉米粒，（这样一来）投毒者本来要（毒）其他雁鸭，结果毒了白鹤。”周海翔说。

据周海翔介绍，全球目前基本只有东亚唯一一个白鹤种群——它们在俄罗斯东北部苔原地带繁殖，迁徙到江西鄱阳湖越冬，而中途的辽宁西北部，及辽宁、吉林东部成为其补充体能的重要迁徙地。

20日下午，上述新民市森林公安民警表示，此事发生后，已要求林业工作人员全天候巡护辽河流域，加强管护。

责任编辑：张玉