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一级保护动物白鹤在辽宁辽河疑遭猎杀：2死2获救

一级保护动物白鹤在辽宁辽河疑遭猎杀：2死2获救
2018年03月21日 07:39 澎湃新闻
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　　原标题：一级保护动物白鹤在辽河疑遭猎杀：2只疑中毒死亡，2只获救

　　近日，辽宁省沈阳新民市辽河流域一处河滩出现疑似猎杀白鹤事件：4只国家一级保护动物白鹤被发现受伤或疑似中毒。白鹤死亡地附近的几处滩涂上，公安及志愿者发现了数公斤散落的玉米粒。

被发现的4只白鹤，其中2只已死亡 均为周海翔供图被发现的4只白鹤，其中2只已死亡 均为周海翔供图

　　3月20日下午，新民市森林公安的一位民警向澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，这是他一年之内在当地见过的最大一起野生动物猎杀案件。

　　该民警介绍，凭借以往办案经验，河滩上散落的玉米粒应为“泡过药”的毒饵。目前，公安部门正在安排对2只死亡白鹤进行尸检和毒物分析。新民市公安局、辽河管理局介入调查。另外2只幸存白鹤则由动物保护工作人员送至沈阳猛禽救助中心进行治疗。

大腿骨曾受过伤、缺少一个脚趾的白鹤在解毒后，成功放飞。大腿骨曾受过伤、缺少一个脚趾的白鹤在解毒后，成功放飞。

　　率先发现白鹤的人是周海翔。他是沈阳理工大学生态环境研究室的主任，同时也是中国野生动物保护协会科学考察委员会副主任，长年关注并参与一线野生动物的救助。

　　周海翔告诉澎湃新闻，16日，当他在辽河流域巨流河桥上游约2公里处做调查时，发现了白鹤，3只口吐白沫，疑似中毒，另1只受伤。其中2只疑似中毒的白鹤已死亡。

救助过程。救助过程。

　　据他估计，同一群白鹤大约有130只左右，都在河滩上觅食。除了白鹤，国家一级保护动物大鸨、二级保护动物秃鹫等也在这些河滩上活动。

　　志愿者为幸存的白鹤注射解毒药品后，白鹤半小时后自主站立，当晚再次注射治疗后基本无大碍。

　　不过，这只中毒白鹤原本就有陈旧伤：一只大腿骨扭曲，同侧爪上还缺了一根中指。

救助过程救助过程

　　周海翔判断，这是它曾被盗猎的锯齿状踩盘夹子夹住所致，“它拼命挣断中指挣摆脱踩盘夹子的同时，造成同侧大腿骨断裂，但它竟然奇迹般地活了下来，但它的骨折长扭曲了，导致不能单独支撑站立，只能协助另一只腿前行时辅助垫步，别的白鹤可以换脚站立睡觉，而它却只能是一直靠一条腿站立睡觉。”此外，失去最长的中指，意味着它的站立平衡、行走都会出现问题。

　　尽管如此严重的陈旧伤意味着它很难在野外生存，但基于救助宗旨——让野生动物尽早回归野外，最终救助中心于19日在沈阳法库獾子洞国家湿地公园将它成功放飞。

辽河流域巨流河桥上游河滩上发现的玉米粒，警方和周海翔均判断为有毒诱饵辽河流域巨流河桥上游河滩上发现的玉米粒，警方和周海翔均判断为有毒诱饵

　　而另一只幸存白鹤，因疑似被散弹枪打伤致粉碎性骨折，目前仍在救助中心治疗。

　　“由于栖息地的破坏，这五年我们发现白鹤的觅食习性开始改变，以前吃挺水植物，现在开始去找牛粪里残剩的玉米粒，甚至地上的玉米粒，（这样一来）投毒者本来要（毒）其他雁鸭，结果毒了白鹤。”周海翔说。

　　据周海翔介绍，全球目前基本只有东亚唯一一个白鹤种群——它们在俄罗斯东北部苔原地带繁殖，迁徙到江西鄱阳湖越冬，而中途的辽宁西北部，及辽宁、吉林东部成为其补充体能的重要迁徙地。

　　20日下午，上述新民市森林公安民警表示，此事发生后，已要求林业工作人员全天候巡护辽河流域，加强管护。

责任编辑：张玉

白鹤中毒周海翔
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