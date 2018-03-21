原标题：意大利两名中国留学生遭殴打 中使馆敦促彻查案情

中新网3月21日电 据中国驻意大利共和国大使馆网站消息，近日，意大利佩鲁贾发生两名中国留学生被殴打事件后，中国驻意大利使馆高度重视，与翁布里亚大区政府建立密切联系，及时跟踪案情进展，同时向被殴打学生转达使馆慰问及对此案的关注。

图片来源：中国驻意大利共和国大使馆网站截图。

中国驻意大利使馆协调驻佛罗伦萨总领馆，派员前往探望学生，并约见当地警方，敦促警方彻查此案，保障中国留学生的安全和合法权益。

日前，翁布里亚大区政府、佩鲁贾市政府等纷纷公开谴责这一恶劣行径。大区政府向中国驻意大利使馆表示，将竭尽全力为当地中国公民创造良好学习、生活环境。

在此，中国驻意大利使馆提醒广大旅意中国留学生注意提高安全防范意识，遇事冷静稳妥处置。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻意使领馆联系。

意大利报警电话：警察113、宪兵112

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991

驻意大利使馆领保电话：+39-3939110852

驻米兰总领事馆领保电话：+39-3272862927

驻佛罗伦萨总领馆领保电话：+39-3357748753

责任编辑：张岩