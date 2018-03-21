原标题：美国华裔教授遇害案宣判 凶手因精神疾病终身入院

中新网3月21日电 据美国《侨报》报道，当地时间3月20日，美国洛杉矶高等法院法官对南加大华裔教授曾晓峰命案做出裁决，前南加大研究生布朗（David Jonathan Brown， 29岁）因杀害曾晓峰教授时精神失常，将被送往州立精神病院。法官表示，布朗可能终身接受治疗，其医治情况变化，及其在何地被收容，都会及时通知受害人家属。

在这起华裔教授命案审理过程中，布朗曾以案件发生时精神失常为由辩称无罪。去年元月，当获得了法庭是否有足够证据决定令其受审的听证权后，布朗便撤回了无罪抗辩。此后，法官审阅了两名精神病专家对布朗的诊断报告，断定他作案时精神失常，因此无罪。

20日上午，在洛杉矶高等法院法官斯瓦恩（Leslie A。 Swain）宣读对布朗的裁决前，曾晓峰的遗孀庞女士（Carissa Pang）在法庭上动容地说，先生意外遇害后，家庭生活发生了永远的改变。她说，出事前，原本一家人计划返回香港去为曾晓峰的母亲庆贺80岁生日，可突然变成了老人家要乘坐15小时的飞机赴美参加儿子的葬礼。

庞女士说，曾晓峰并非战场上的士兵，或一名身处危险街道的警察，他是在实验室里被谋杀的。她对法官说，“只因一个人的决定就结束了我先生的性命”，为此她成了单亲妈妈，面对年幼的儿子，她感到无助。

“在儿子问我，他父亲为何被杀害时，我感到无助。” 曾晓峰的遗孀说。她只能告诉儿子杀死他父亲的人“有精神疾病与一些不好的想法。” 可当年幼的儿子问道，“那他为何不去看医生、吃些药改善一下” 时，她则无言以对。

法官对庞女士说，布朗医治情况的变化，以及他在何地被收容，都会及时通知受害人家属。法官表示，布朗面临终身接受医治的可能。

当地时间2016年12月2日下午，南加大50岁的华裔心理学教授曾晓峰（Dr。 Bosco Siaufung Tjan）在校园内Seeley G。 Mudd教学楼办公室，被其学生布朗用刀刺死，致命伤在胸部，曾晓峰当场死亡。按照学校的安排，当天是该校期末考试之前的最后一天上课。

案件发生后布朗在现场被逮捕，4天后洛杉矶高等法院法官施特瑞切尔（Gustavo N。 Sztraicher）对布朗提审，布朗当庭表示不认罪。布朗的保释金曾高达200万美元。

据南加大官网发布的信息，受害人曾晓峰曾在明尼苏达大学获计算机科学博士学位，自2001年起在南加大教授心理学课程，2015年正式被聘为南加大终身教授。曾晓峰曾担任南加大Dornsife文理学院心理学系主任，负责大脑与认知科学方面的研究，生前曾是南加大认知神经影像中心主任，专业成果颇丰。

责任编辑：张岩