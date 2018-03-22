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大马翻船中国船员名单公布 数人或被困舱内有生机

大马翻船中国船员名单公布 数人或被困舱内有生机
2018年03月22日 09:13 中国新闻网
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　　原标题：大马翻船中国船员名单公布 数人或被困舱内有生机　　

　　中新网3月22日电 据马来西亚《中国报》报道，一艘载有18名船员的中国抽沙船当地时间21日早在麻坡巴冬水域翻覆，导致1名中国籍船员溺毙，3人获救；另12名中国船员、1名马来西亚巫裔和1名印度尼西亚船员相信仍受困舱内。18名船员年龄介于25至64岁，包括1名女船员。

 

　　大马海事执法机构南区执法组副主任沙尼法说，当局于当日早8时45分接获投报，指一艘名为‘JBB RONG CHANG 8”的中国抽沙船，在巴冬丹绒多和往西12海里海域翻覆。

　　他表示，当局于21日上午9时5分证实有关事故确实发生，随后即联合大马水警、拯救队与多名潜水员赶抵现场，展开搜救工作。

　　“目前有3人获救，只受轻伤，另有1人证实不治，仍有14名船员失踪，相信仍受困船内。”

　　他透露，搜救人员于当日下午3时在船只翻覆现场展开初步探测时，向有关船只内部敲击，仍获得船内回应，相信受困船员仍活着。

　　他坦言，由于该艘大型抽沙船完全翻覆后，船内尚有一些空气，预计未来24至48小时船员仍能存活。“船上唯一的女船员，主要是负责船员的三餐。”

　　他说，抽沙船有漏油迹象，环境局及海洋局已派出人员到场清理海面油迹。

　　报道指出，事发时，相信大部分船员在酣睡中，才没及时逃生。据发生翻覆抽沙船公司的蒋姓船员指出，事发时，相信船员都在库房休息。

　　他说，翻覆的船舱构造有干湿隔离区的设备，具有储备浮力功能，料能让受困船员支撑一段时间，盼望船员仍有生命迹象。

　　至于不幸遇难的中国籍船员梁财曼的遗体，已于21日上午10时30分被捞获，救援队伍将遗体运往巴冬渔民码头，并送往麻坡医院太平间解剖。

　　报道称，部分中国船员家属与挖沙船公司员工也赶到巴冬海边事故现场，以了解进一步情况。

　　船员名单：

　　梁财曼（50岁，死者）

　　吴良福（48岁，获救）

　　梁荣炳（44岁，获救）

　　杨秋（49岁，获救）

　　失踪船员：

　　季长鑫（36岁）

　　刘广杉（47岁）

　　冯继高（51岁）

　　炎艺茂（47岁）

　　郭文兴（61岁）

　　蒋春林（49岁）

　　陶兴明（46岁）

　　陶尚有（64岁）

　　梁东初（49岁）

　　梁步增（62岁）

　　徐华立（53岁）

　　陈雪芬（中国，女，54岁）

　　莫哈末阿卡沙（大马，25岁）

　　依朵罗克雷斯多博（印度尼西亚，41岁）

责任编辑：张岩

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