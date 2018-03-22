商务部:敦促美方纠正在对华反补贴调查中错误做法

原标题 商务部：敦促美方纠正在对华反补贴调查中的错误做法

资料图：商务部。中新网记者 金硕 摄

中新网3月22日电 据商务部网站消息，日内瓦时间3月21日，世贸组织公布了中国诉美国反补贴措施案（DS437）执行之诉专家组报告，裁决美方全部11项涉案反补贴措施违反世贸规则。商务部新闻发言人就此发表谈话。

商务部新闻发言人表示，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但美方在执行世贸裁决过程中仍无视多边规则、继续沿用违规做法。执行专家组的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性，削弱了多边贸易体制的稳定性。

商务部新闻发言人表示，中方一贯尊重多边贸易规则，反对滥用贸易救济措施的做法。中方提起执行之诉，是为了维护自身的合法权益，也是为了维护多边贸易体制的权威性和规则的严肃性。

商务部新闻发言人强调，美方涉案反补贴措施已多次被世贸组织裁决违反多边规则，中方敦促美方，立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中国企业提供公平稳定的国际贸易环境。

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