原标题：特朗普今晚对华出手？！中国已备好“大招”——

参考消息网3月22日报道（文/芮思客）

如果不出意外，在你收到这条推送几个小时后（北京时间23日00：30），美国总统特朗普将会签署一份“针对中国经济侵略”的总统备忘录。

而此刻，大家似乎都在盯着他手上的那支笔。

“特朗普想要的贸易战将要开战！”

昨天（21日）的《华盛顿邮报》以此为标题做了乌云压顶式的预告。

在因加征进口钢铁和铝产品关税而闹得盟友们人心惶惶近一个月后，特朗普终于对华“出手”。

特朗普

而面对这位美国总统的“磨刀霍霍”，中国外交部发言人华春莹21日已经硬气亮明中国态度：“一不会怕，二不会躲”。

特朗普这出“宫心计”，最后还是唱给中国

事实上，自特朗普政府上台以来，关于发动“贸易战”的喧嚣就没有断过，而进入2018年，更是“鼓角齐鸣”：

1月，特朗普在接受路透社采访时就曾放言，他正考虑在知识产权保护方面对中国进行“罚款”，并且数额巨大到“你想象不到”。

3月初，美国贸易代表办公室向特朗普提交了一份300亿美元中国商品关税一揽子计划。路透社称，特朗普对助手说这个金额还不够高，随后他将规模提高到600亿美元。

另有一位美国政府消息人士对路透社称，与301条款知识产权调查有关的关税也可能于“近期”实施。

据称，这些关税将主要针对信息技术、消费电子和电信领域，不过涉及范围可能会广得多，最终可能会达100种产品。

与此同时，特朗普还试图打出“组合拳”。

他在3月7日发推特称，“已要求中国制定一个减少10亿美元贸易逆差的计划”。后来白宫紧急出面澄清，特朗普的意思是1000亿美元，但他少写了两个零……

特朗普3月7日推特截图

“小小的”笔误似乎没有阻挡特朗普的步伐。

很快特朗普就走出了下一步棋——正式宣布针对钢铁和铝产品征税措施，并明确该措施将于3月23日正式生效，强调加拿大和墨西哥暂时获得豁免，其他经济体也可申请关税豁免。

于是，事件的走向越来越有戏剧性。

彭博社19日报道说，一位不愿具名的欧洲官员透露，负责谈判的美国贸易代表莱特希泽列出了各国在获得豁免之前必须达到的几个条件，包括未来对美钢铝出口不得超过2017年水平、与美国合作向中国贸易政策施压、加强与美国的安全合作等。

彭博社报道截图

彭博社对这些条件做了总结：“美国以关税为要挟，要求盟国对抗中国。”

不仅仅是中国，全世界都在痛斥特朗普

此时此刻，全世界都在观望：中国如何反制？

值得一提的是，作为“风暴眼”中的另一方，中国历次表态都不忘强调同一句话：“合作才能双赢，贸易战只能两败俱伤。”

但与此同时，“合作”作为首要关键词被反复提及之外，随着美国方面举动的“变本加厉”，中方表态也在发生细微变化。

2月14日的外交部记者会上，外交部发言人耿爽回应说：“我们愿通过相互开放市场，不断做大共同合作蛋糕的方式，妥善处理双边经贸问题。”

直至昨天，华春莹在外交部记者会上直言：“中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。”

3月21日，外交部发言人华春莹主持例行记者会

事实上，此时站出来反对特朗普的，不仅仅是中国。

BBC在报道中援引英国国际贸易大臣福克斯的话说：“作为美国政治上的盟友，中英‘黄金十年’的伙伴，英国选择站在规则一边。”

而据《日本经济新闻》报道，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议上，美国财长姆努钦遭到各国“围攻”，法国、德国、日本等国财长更是明确表示“反对贸易保护主义”。

G20会议合影

与此同时，根据《华尔街日报》等报道，美国商会、全美零售商协会、美国信息技术产业理事会等代表美国大企业的45家贸易协会联名向政府请愿，敦促不要对中国征收关税。

而在芝加哥布斯商学院举办的“全球市场倡议”IGM论坛上，43名顶尖经济学家警告，征税无助于改善美国人生计，反而可能损害大部分美国人的利益。

美国为何成为众矢之的？

美国CNBC网站一篇报道说出了真相：“特朗普在贸易方面对华发起的一系列挑战必将引发回击，这让全世界都为此感到担忧。”

这两次“局部胜利”，为中国反击贸易战带来启发

看上去，围绕美国发起的贸易战，坏消息一个接一个。

但今天早上，一条从美国传来的消息，令世界为之一振：美国撤销此前发起的中国钢铁产业337调查！

3月19日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告，决定终止碳钢与合金钢337案反垄断指控调查。

至此，历经3年的美国对华钢铁377调查案，中国宣告完胜。

“近28亿美元的出口市场保住了！而避开了一次大危机的中国钢铁产业，终于可以松一口气……” 商务部新闻办公室官方公号“商务微新闻”这样总结此次成功。

“商务微新闻”公众号截图

据“商务微新闻”报道，2016年美国甫一决定337调查案，中国商务部、中国钢铁协会和涉案企业便迅速行动，拿起法律武器，积极开展应对工作，最终凭借充分证据和积极抗辩取得胜诉。

巧合的是，就在钢铁产业传来捷报的同时，中国商务部此前向WTO提起的针对美国的另一项诉讼，也有了好消息。

昨天（21日），世贸组织发布仲裁报告，裁定尽管美方在2014年世贸组织裁定其部分对华反补贴措施违规后进行了修改，但目前仍未完全纠正其违规做法。

据俄罗斯卫星通讯社报道，WTO在报告中承认美国使用不正确价格基准对一系列中国商品征收了反补贴税。

路透社认为，这一裁决意味着中国在这一奥巴马时代就开启的关税案中取得了“局部胜利”。

路透社报道截图

报道还认为，就算美国就此裁定上诉，世贸组织的决定也依然有效，也就是说“中国接近获得向美国施加反向制裁的机会”。

而在业界看来，中国胜诉和反诉成功，正在为下一步应对美国发起的贸易战提供样本和启发。

“中国方面胜诉说明我们有关行业已经学会如何用国际规则来保护自己。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽对小锐表示，“在面对美国目前很多以自我为中心的做法时，中国的相关行业善于利用规则来积极维护自身利益。如果我们能够取得国际规则的认同，就能将美国置于‘规则破坏者’的地位。”

奉陪到底！中国的反击远不止这些……

事态的发展正在进一步证明：关于如何应对贸易战，如何维护自身正当权益，中国的选项还有很多。

“中国有足够手段反击美国贸易战。”美国《华尔街日报》写道，“中国对美国新关税政策的任何反应都将是有节制和对等的。”

文章称，中国对美国农产品的反倾销与反补贴调查已经释放了明确信号。

《华尔街日报》报道截图

《纽约时报》认为，中国反击的最可能目标是飞机和农业企业——它们是特朗普很重要的政治支持者。

BBC则一口气“帮”中国列了一长串报复措施：根据相关规则向WTO投诉；根据健康和安全标准规定限制美国牛肉进口；建议中国消费者抵制美国车；建议中国公民不去美国旅游；抛售部分美国国债……

BBC报道截图

“农产品、飞机等，这些都是（反击手段），但中国的反击措施比这些还要多。”阮宗泽说。

同时，阮宗泽也强调，“我们不愿意且反对打贸易战”，但如果美国执意要打贸易战，“中国也会奉陪到底”。

“美国现在的做法已经引起国际社会的普遍反对和不满，美国会发现，结果一定是搬起石头砸自己的脚，跟它所追求的目标是背道而驰的。”阮宗泽说。

而就在3月22日下午的外交部记者会上，针对特朗普将签署针对中国的备忘录，外交部发言人华春莹再度作出回应：中方坚决反对美方单边主义和贸易保护主义行径，绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。

华春莹3月22日在外交部记者会上

责任编辑：桂强