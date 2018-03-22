如美方强征关税中方是否报复？ 外交部回应

原标题：2018年3月22日外交部发言人华春莹主持例行记者会

应南非共和国政府邀请，国家主席习近平特别代表、中共中央政治局委员杨洁篪将于3月23日至24日正式访问南非。

问：你能否介绍杨洁篪同志此访主要目的和安排？中方对此访有何期待？

答：中共中央政治局委员杨洁篪作为习近平主席特别代表对南非即将进行的正式访问，是中国今年“两会”后我中央领导人面向非洲的一次重要出访。主要目的是贯彻落实十九大报告提出的对发展中国家真实亲诚政策理念和正确义利观，就促进中南双边关系及各领域合作发展同南非领导人深入沟通、对接思路，让中南合作更多更好惠及两国和两国人民。

访问期间，杨洁篪特别代表拟会见南非党政领导人，重点就中南关系、2018年中非合作论坛北京峰会及金砖国家领导人约翰内斯堡会晤等事宜同南方深入交换看法。

今年适逢中南建交20周年。建交20年来，在双方共同努力下，两国关系深入发展，实现了从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，呈现出政治互信、经贸合作、人文交流、战略协作齐头并进的良好势头。

中方高度重视发展同南非的关系，愿以建交20周年为新的契机，相互支持办好2018年中非合作论坛北京峰会和金砖国家领导人约翰内斯堡会晤，不断深化中南各领域友好合作，推动中南全面战略伙伴关系持续向前发展。

问：昨天，一名美国国务院高官在台北演讲称，“美台关系”之牢固前所未有，他还称赞台湾是印太地区的“典范”。台湾当局宣布，本周内另一位来自美商务部的高官访台。你对美国有关官员言论有何评论？对美方一周内派两位高官访台有何评论？

答：关于近日美台交往问题，昨天我已阐明了中方立场。我想再次强调，台湾问题事关中方的核心利益，是中美关系中最重要和最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，停止与台开展任何形式的官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

我也想借此机会提醒那些想打“台湾牌”或有其他什么企图的人认真阅研习近平主席在十三届全国人大一次会议闭幕式上发表的重要讲话中有关维护国家主权和领土完整的内容。我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去。希望有关人士在台湾问题上谨言慎行。

问：据报道，美国白宫称，特朗普总统将于美东时间22日签署针对中国“经济侵略行为”的总统备忘录。你对此有何评论？

答：针对最近有报道称美方将很快公布对华301调查结果并可能对中国采取限制措施，商务部条法司负责人已经发表谈话，再次明确表明中方立场，那就是中方坚决反对美方单边主义和贸易保护主义行径，绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。

我也看到报道提及中国“经济侵略”这个词，我们完全不能认同也不能接受所谓“经济侵略”这样的说法，因为“侵略”这个词无论从任何方面来讲都绝不会扣到中国头上。

问：三名美国共和党议员提议要求将在美孔子学院列为“外国代理人”，想必中国政府将对此感到极为不满。你能否就此发表评论？

答：美国孔子学院是应美国大学的自愿申请，由孔子学院总部、中国大学与当地大学本着“相互尊重，友好协商，平等互利”的原则，订立正式协议而设立的。孔子学院的宗旨是加强中国与有关国家教育、文化交流合作，增进两国人民之间的相互理解与友谊。事实上，我们看到孔子学院在很多国家都受到了热烈的欢迎，也为促进中国与有关国家间的相互了解、友谊和合作发挥了非常重要的作用。

我注意到近一段时期以来美方个别人不时发出一些杂音，它们反映的实质和根本是怎么看世界、怎么看中国发展的问题，或者说能否真正摒弃冷战思维和零和博弈、非此即彼的过时观念，与其他国家开展互利共赢合作的问题。听到此类种种杂音，我有时候会想起中国《论语》中的一句话，叫做“君子坦荡荡，小人长戚戚”。因为中国坚持走和平发展道路，不仅写入了中国共产党的十七大、十八大、十九大报告，而且载入了中国共产党党章。十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，又在序言部分增加了“坚持和平发展道路”，“坚持互利共赢开放战略”和“推动构建人类命运共同体”三方面内容。这是中国外交政策理念在国家法治上的最高宣誓，体现了中国致力于走出一条与传统大国不同的发展道路的坚定决心，致力于和世界各国共同发展繁荣的真诚愿望，以及致力于为世界和平与发展做出更大贡献的崇高目标，体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。个别人如果没有这样的视野，没有这样的心胸和气度，自然不能理解。我们希望那些人能够摒弃过时理念，真正使自己的脑袋和身体一起进入21世纪，客观理性地看待当今世界的发展潮流和中国的发展进步。

问：日本自民党近日正在对修改宪法进行讨论，特别是关于修改第九条，近期可能出台原则性方案，中方如何看待日本的修宪行为？

答：从本质上讲，日本怎么修改宪法是日本内政。但由于历史原因和大家都能理解的原因，日本修改和平宪法问题一直受到国际社会和亚洲邻国高度关注。加上近年来日本国内有一些人在不断渲染所谓这个威胁、那个威胁来为扩充军备制造借口，我们希望日本能够坚持走和平发展道路，真正以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会，同时也为日本与其他邻国关系改善创造条件。

问：还是有关白宫今天将签署的“备忘录”问题，中方采取了哪些措施避免美方可能宣布的对华贸易制裁和投资限制？双方是否就此进行沟通？

答：中美两国在多个层级就经贸问题保持着沟通，双方有基本共识，就是要通过沟通和磋商，本着相互尊重、互利共赢的原则妥善管控分歧，建设性地解决贸易摩擦问题，维护中美经贸关系的健康稳定发展。我想这是两国领导人的共识，也是双方应该共同努力的方向。

最近美方有一些人就可能对中国采取限制措施说了一些话。美方多次使用的一个词就是“公平”或者“对等”。我们之前也说过造成中美贸易不平衡的因素是多方面的，其中有一个原因其实大家看得也是非常清楚的，就是美国对华出口管制政策。中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场，汽车和棉花的第二大出口市场。我看到一个数字说美国约有62%的大豆及约25%的波音飞机销往中国，而中国对美国出口大多数是美国没有比较优势也不生产的产品。大家都知道，在贸易当中，要追求完全对等是不现实的，也是毫无道理的。大家可以试想一下，如果美方一方面要求中国买它想要卖的，另一方面却拒绝卖给中国想要买的，而且还就贸易不平衡问题对中国横加指责，这公平吗？那么中国要卖多少玩具才能抵得上一架波音飞机呢？或者说如果中国买了多少波音飞机，美国就应该买同等数量的C919吗？所以我们还是希望双方能够心平气和地坐下来，通过建设性的对话和协商，本着平等互利和相互尊重的精神，寻求互利共赢的解决方法。这也是中美作为世界第二大经济体和第一大经济体，应该为维护世界经济稳定做出的表率或者发挥的积极作用，也符合中美两国共同利益。

追问：如果美方对华强征关税，中方是否将在大豆和飞机这两个领域采取报复措施？

答：中国商务经济部门会妥善应对。我刚才已经说了，中国商务部条法司负责人今天已经明确表示，中方绝不会坐视中方合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法的权益。

问：如果有关方面向中方提出请求，中方是否愿举办或主持美朝领导人会晤？

答：中方一贯主张朝鲜半岛问题应该通过对话协商寻求解决，我们支持一切有利于推动政治解决进程的努力。对于所有有利于通过推动对话协商政治解决半岛问题的努力，我们都会积极支持。

责任编辑：桂强