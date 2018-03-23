国家卫健委领导构成：5人来自原卫计委 1人民政部

原标题：国家卫健委领导班子构成：5人来自原卫计委，1人来自民政部

在3月22日召开的国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）领导干部会议上，新组建的国家卫健委领导班子成员亮相。

他们包括：主任、党组书记马晓伟，副主任、党组成员崔丽、王贺胜、曾益新，中央纪委驻国家卫健委纪检组组长、党组成员马奔，党组成员、中国老龄协会会长王建军。

其中，马晓伟此前担任原国家卫计委副主任、党组成员，他已于3月19日被任命为国家卫健委主任，新亮相的崔丽、王贺胜、曾益新3人均为原国家卫计委副主任、党组成员，马奔为中央纪委驻原卫计委纪检组组长、党组成员，而王建军此前担任民政部党组成员、中国老龄协会会长、全国老龄办常务副主任。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家卫计委、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责整合，组建国家卫健委，作为国务院组成部门。

其主要职责是，拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

根据改革方案，保留全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫健委承担。民政部代管的中国老龄协会改由国家卫健委代管。国家中医药管理局由国家卫健委管理。不再保留国家卫计委。不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

责任编辑：张义凌