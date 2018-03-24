中央党史和文献研究院领导层:中央委员冷溶任院长

原标题：中央党史和文献研究院领导层公布：中央委员冷溶任院长

冷溶

澎湃新闻记者3月24日查询发现，原中央文献研究室官网已更新为中央党史和文献研究院官网。同时，该网站“领导成员”栏目随之更新，披露了新组建的中央党史和文献研究院领导层组成人员。

其中，担任该院院长的是冷溶，副院长有曲青山（分管日常工作，正部长级）、吴德刚、贾高建（中央编译局局长）、孙业礼、陈扬勇，院务委员会委员分别有陈晋（副部长级）、张树军（副部长级）、张宏志（副部长级）、冯俊（副部长级）、魏海生、柴方国、徐永军、陈理、季正聚、陈维义。

冷溶此前担任中央文献研究室主任，目前他还是十九届中央委员、十三届全国人大常委会委员、全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。

曲青山此前担任中央党史研究室主任，同样是十九届中央委员。

中央党史和文献研究院官网截屏。

吴德刚此前担任中央党史研究室副主任。贾高建早年长期在中央党校任职，2013年调任中央编译局局长。孙业礼此前担任中央文献研究室副主任。陈扬勇此前任中央文献研究室副主任，曾参与编辑《江泽民文选》。

近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》。

根据该方案，组建中央党史和文献研究院。党史和文献工作是党的事业的重要组成部分，在党和国家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。为加强党的历史和理论研究，统筹党史研究、文献编辑和著作编译资源力量，构建党的理论研究综合体系，促进党的理论研究和党的实践研究相结合，打造党的历史和理论研究高端平台，将中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责整合，组建中央党史和文献研究院，作为党中央直属事业单位。中央党史和文献研究院对外保留中央编译局牌子。

中央党史和文献研究院的主要职责是，研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党历史，编辑编译马克思主义经典作家重要文献、党和国家重要文献、主要领导人著作，征集整理重要党史文献资料等。

《方案》称，不再保留中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局。

责任编辑：张玉