美舰擅闯南海岛礁遭驱 解放军将在南海实战化演练

原标题：美舰擅闯南海岛礁遭驱离 中国海军将在南海实战化演练

外媒称，一艘美军军舰23日擅闯南海岛礁，被中方依法驱离。

路透社 3月23日

报道称，多位美国官员告诉路透社，美国海军一艘驱逐舰23日执行“航行自由”行动，进入中国在南海修建的一座人工岛的12海里范围内。

报道称，上述多位未具名官员称，“马斯廷”号驱逐舰抵近斯普拉特利群岛（即我南沙群岛）的米斯奇夫礁（即我美济礁），并开展机动行动。

▲“马斯廷”号驱逐舰

报道称，美军的长期立场是，美军会在世界各地执行行动，包括在盟国的声索区域内行动，这些行动与政治考量无关。然而，就在最近这次行动——也是1月以来的首次行动——的前一天，美国总统特朗普点燃了一根缓慢燃烧的引信，他签署了一份总统备忘录，将高达600亿美元的中国产品锁定为征税目标。

报道称，美国一直批评中国在南海修建岛屿。美国担心，中国的这些举动可能会用来限制航行自由。

▲图片来源：央视新闻

路透社 3月23日

报道称，中国国防部3月23日表示，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰当天“擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域”，“中国海军570舰、514舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离”。

报道称，中国国防部官方新闻稿称，美方这种做法破坏中美两国两军关系氛围，造成双方海空兵力近距离接触，极易引发误判甚至海空意外事件，这是对中方的严重政治和军事挑衅，中国军队对此坚决反对。

▲资料图片：2017年3月31日上午，六盘水舰官兵举行升旗仪式，标志着该舰正式加入人民海军战斗序列。

报道称，国防部称：“中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，美方一再派军舰擅自进入中国南海岛礁邻近海域，其行为严重损害中国的主权和安全，违背国际关系基本准则，危害地区和平稳定。”

报道称，新闻稿指出，中国一贯尊重并致力于维护各国“依据国际法在南海享有的航行和飞越自由”，但坚决反对任何人借“航行自由”之名行违法挑衅之实，损害沿岸国主权和安全，危害地区和平与稳定。

报道称，国防部称：“我们要求美方切实尊重中国的主权和安全，尊重地区国家维护和平、稳定与安宁的强烈共同愿望，不要无事生非、兴风作浪。美方的挑衅行动只会促使中国军队进一步加强各项防卫能力建设，坚定捍卫国家主权和安全，坚定维护地区和平稳定。”

共同社 3月23日

报道称，新华社23日援引中国军方消息源称，中国海军将在南海海域举行实战化演练。

报道称，据官方媒体新华社报道，中国海军方面表示，这是海军年度计划内的例行性安排，不针对任何特定国家和目标。尚不清楚演练将于何时何地举行。

报道认为，防务专家表示，这次演练的目的是警告美国不要在南海执行“航行自由”行动。

▲3月上旬，东海舰队某驱逐舰支队多艘驱护舰组成舰艇编队，展开连续7昼夜的实战化训练。图为济南舰副炮对空射击。

责任编辑：张建利