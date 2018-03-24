李敖前女友王尚勤:可将其书信有代价交给收藏人士

原标题：李敖前女友王尚勤生活不易：可将李敖书信有代价交给收藏人士

台湾著名作家李敖罹患脑癌3月18日在台北不幸过世，享年83岁。据岛内媒体中时电子报消息，李敖前女友王尚勤日前受访时透露，自己手中握有李敖生前信件，并表示可以“有代价”交由相关史料收藏人士保存。

王尚勤方面透露，其手中握有李敖上世纪70年代在牢中透过管道寄到美国给她的5页信件。信中除了提到李敖与长辈不好相处、胞弟乱抵押自己房子外，还提到对当时4岁的李敖女儿李文未来的安排。

王尚勤方面表示，自己在美国生活不易，虽然退休每月可领1500美金社会福利，但要养房、养车，每月就得支出4千美金，因此愿意“有代价”将该信件交由相关史料收藏人士保存。此外，由于该信件已存放超过40年，纸体脆弱，王尚勤希望能交由研究李敖的人收藏。

王尚勤毕业于台湾大学，与李敖相恋后赴美生下女儿李文。李敖与王尚勤分手后，李文随母亲生活，大学毕业后从事英语教学和研究工作，曾出版《我和李敖一起骂》一书中，探讨了民众素质及社会文明领域方面的问题。

18日李敖去世当天下午，李敖长女李文就通过脸书（Facebook）发出7点声明，宣布要打“亲子诉讼”，争取自己在李家的定位，向后妈、同父异母弟妹喊话，并要求看遗嘱。

此外，李文还说，自己将会写完《李敖不为人知的秘密》一书，曝光父亲李敖私下真实的一面，但也会请人帮忙翻译《李敖大全集》英文版，“让老爸的文学进到国际化”。

责任编辑：张玉