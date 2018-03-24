北京2018年将完成政府网站整合 精简90%以上

原标题：北京2018年将完成政府网站整合

新华社北京3月24日电（记者乌梦达）记者从北京市政府发布的《2017年北京市政府信息公开工作年度报告》上了解到，2018年北京市将完成政府网站的规范整合工作，推进政府网站集约共享，搭建统一互动交流平台。

据2017年底北京市政府公布的数据，北京市现有政府网站1042个，其中市政府门户网站1个；市级部门网站95个，垂直管理单位网站115个；16个区和北京经济技术开发区有网站831个。北京计划把全市1042家各类政府网站精简90%以上，保留80多家，实现“一区一网、一部门一网”。

今年北京还将进一步搭建统一的互动交流平台，优化政府网站在线访谈、民意征集等功能，积极探索运用人工智能技术，帮助用户精准查找获取政府信息和服务。今年将持续推进重点领域信息公开，做好财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施等领域信息公开工作。同时将进一步创新解读传播形式，综合运用数字化、图表图解、动漫视频等生动形象的方式，增强亲和力、引导力、传播力、影响力。

责任编辑：张建利