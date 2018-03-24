北京将与河北合建新机场临空经济区 产出1.6万亿

原标题：[关注]新机场临空经济区，将给廊坊这些县区带来怎样的影响！

随着新机场明年建成通航，机场周边的临空经济区变得越发火热，据了解，北京新机场临空经济区已规划完成三个功能区组团，其中河北部分约100平方公里。围绕新机场，将对临空经济区的“五城六镇”（“五城”是指北京大兴区黄村、北京市经济技术开发区所在的亦庄，以及河北省廊坊市、永清县、固安县；“六镇”是指大兴区榆垡、庞各庄、魏善庄、安定、采育以及廊坊市的广阳新区。）带来哪些变化，赶紧看看！

北京新机场临空经济区产出将达到1.6万亿元

在国务院已经批复国家发改委印发的《北京新机场临空经济区规划（2016-2020年）》中明确，为发挥北京新机场大型国际航空枢纽辐射作用，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，以此来促进京冀两地深度融合发展，总投资将超2000亿元。根据国外经验，机场的投资效益比是1：8。以此计算，北京新机场未来产出将达到1.6万亿元。

廊坊的新机遇

大兴区机场办副主任赵建国在今年初召开的大兴区两会上曾介绍，北京新机场临空经济区总面积约150平方公里，其中北京部分约50平方公里，河北省部分约100平方公里。

在此背景下，河北省把廊坊市、固安县、永清县部分区域规划为空港新区，以承接北京优质要素和产业转移，发展金融服务、总部基地、商贸物流、高端商务等现代服务业和电子信息等高端制造业，承接北京非首都功能转移。

航食基地项目已签约大兴

3月18日，中建方程投资发展有限公司等8家单位与长子营镇签约达成合作伙伴关系，共同打造北京·大兴中商航食基地。

交通互联互通加速

今年廊坊这条铁路将开工建设

环境：环京新添万亩绿屏

廊坊市全境处在京津保中心区生态过渡带中，廊坊一些县（市、区）紧邻北京城市副中心、北京新机场，区位独特，生态环境状况直接关系到首都生态安全。四年来廊坊市累计造林167万亩，到去年底，该市森林覆盖率已达到31%，居河北省平原市之首，今年廊坊市将在全市营造百万亩平原森林。其中，廊坊市北部三河市、香河县、大厂回族自治县新造林要全部达到或超过京津标准要求，建成园林风景生态区；中部四县（区）加大更新和改造力度，扩大完善现代林果基地规模，建成名优林果生态区；南部三县继续保持较高的规模造林水平，提升造林质量，建成森林湿地生态区。

目前，廊坊春季植树造林工作已全面展开。廊坊市政府相关负责人表示，到今年底，廊坊市要形成以大面积森林为主体，以高速公路、高铁（铁路）、国省干道和主要河渠路堤等大型生态廊道为骨架，以县乡村道路为网络，以公园、游园、村庄为节点，整体构建点线面、带网片、林园水相结合的比较完备的平原森林生态安全体系。

来源：廊坊发布

责任编辑：桂强