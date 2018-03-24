《2017年中国公共气象服务白皮书》发布——

我国气象灾害预警发布时效最快缩短到5分钟

中国气象局今天举行世界气象日开放日活动，并发布了《2017年中国公共气象服务白皮书》。2017年，我国气象灾害预警发布时效由10分钟缩短到5至8分钟，预警覆盖率达85.8%，较2016年提高0.8%。

《白皮书》显示，2017年，我国气温偏高，降水偏多，气候条件复杂，局地暴雨洪涝损失重。预警信息发布时效由过去10分钟缩短到5至8分钟，预警覆盖率达85.8%，较2016年提高0.8个百分点。

在服务国家重大战略方面，围绕生态文明建设，加强生态修复性人工影响天气作业，全国开展飞机人工增雨作业998架次，飞行时长2834小时，开展地面增雨和防雹作业4.37万次，增雨目标区面积约491.3万平方公里。

此外，在中国气象局日前组织的《直击天气与科学家聊“天”》活动中，国家气象中心天气预报室副主任谌芸透露，目前，国内的网格预报在5×5公里的范围内，时间0-2小时，但还不能更新到分钟级的预报，精准度也还没有延伸到国外。

据透露，今年中央气象台第一次给平昌冬奥会中国代表团做预报保障，他们的需求是希望气象部门提供降雪类型（湿雪还是干雪）、积雪深度等预报。“但我们现在的水平还达不到，只能等2022年在北京冬奥会的时候，看看这方面有没有提高。”

（文/北青报记者 赵婷婷）

责任编辑：桂强