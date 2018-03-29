原标题：公安边防部队等退出现役出于何种考虑？国防部回应

中新网3月29日电 针对“武警各警种部队改革方案”话题，在29日举行的国防部例行发布会上，新闻发言人任国强表示，目前，武警部队内卫总队、机动总队和院校、科研机构、训练机构调整改革任务已基本完成。

资料图：官兵展开极限训练。

会上有记者提问，近期武警各警种部队改革方案公布，其中公安边防、消防、警卫部队不再列入武警部队序列，全部退出现役，而中国海警局领导的海警队伍将转隶武警部队。请问这是出于何种考虑？退出现役后的军官、士官、义务兵将分别如何安排？

对此，任国强指出，深化武警部队改革，是全面落实党对全国武装力量的绝对领导、建设现代化武装警察部队的战略举措。根据党中央决定，2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委进行集中统一领导，实行中央军委—武警部队—部队领导指挥体制。

任国强表示，目前，武警部队内卫总队、机动总队和院校、科研机构、训练机构调整改革任务已基本完成。关于武警黄金、森林、水电部队移交整编、海警队伍转隶武警部队以及公安边防、消防、警卫部队改制等，党中央日前印发的《深化党和国家机构改革方案》已作出部署，下步军队将会同中央和国家机关有关部门，共同完成好跨军地的改革任务。

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