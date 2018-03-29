继“两面台商”后 国台办又把一首凉凉送给这些人

原标题：锐参考|继“两面台商”后，国台办又把一首《凉凉》送给这些人——

参考消息网3月29日报道（文/芮思客）昨天（28日），岛内又有人被国台办“点了名”。

在当天举行的国台办例行新闻发布会上，发言人安峰山应询表示，不会允许持“台独”立场和具有“台独”言行的台湾艺人参与的影片在大陆上映。

媒体报道截图

这也是2018年以来，国台办第二次明确给岛内某些一边鼓吹“台独”、一边来大陆赚钱的人标注“红线”——就在一个月前，同样是在国台办新闻发布会上，安峰山宣布：大陆推出“惠台大礼包”，但受益群体不包括“两面台商”。

值得一提的是，昨天安峰山表态一出，立刻再获两岸网友集体点赞：“早该这样了！”

“台独”也能享受惠台政策？网友：“很傻很天真”

国台办28日的这番表态，还要从一部原打算在大陆上映的台湾电影说起。

据报道，这部名为《强尼·凯克》的小众电影公开其大陆上映计划后不久，便有网友爆料称该片主演之一柯宇纶曾有多次“台独”言行。

记者会上，被询问是否了解相关情况以及下一步将如何处理时，安峰山作出了这样的回复：“不会允许持‘台独’立场和具有‘台独’言行的台湾艺人参与的影片在大陆上映”。

3月28日，国台办发言人安峰山在发布会上回答记者提问。

安峰山还补充说，目前该片在大陆的上映问题已经被搁置。

“这是大陆首次在电影上映前因台湾艺人政治立场问题而予以叫停，暗示今后对台湾艺人政治立场持更为严格态度。”台湾联合新闻网这样分析道。

事实上，就在一个月前国台办推出涵盖多领域的“31条惠台措施”时，台湾演艺界也欢欣鼓舞：这些措施中包括取消台湾人士参与大陆影视作品制作的数量及引进台湾影视剧数量限制、放宽两岸合拍影视作品主创人员比例及投资比例等限制，以及缩短立项审批时限等。

当时还有网友提出这些政策是否会“无差别”适用于所有台湾艺人？如今，答案明确：惠台措施的受益群体除了不包括“两面台商”外，也不包括“台独”艺人！

不仅大陆网友对国台办最新表态叫好，许多台湾网友也纷纷对此表示支持——

在舆论对“台独”艺人越来越明确的“零容忍”的背景下，不少台湾艺人在赴大陆发展的同时也开始主动表明立场，撇清与“台独”干系。

例如在被网友爆出曾有疑似“台独”言行后，演员林心如工作室立即发布声明，否认持“台独”立场。

林心如工作室声明截图

果断“投靠”大陆！这些台湾人都改口了

时至今日，上文中提到的“两面台商”，口风也正在悄悄发生变化。

还记得漳州台商协会前荣誉会长李荣福吗？

春节前，台当局因不批准大陆176班春节航班，引发台商和台湾民众的愤怒。而这位在大陆生意做得风生水起的漳州台商协会前荣誉会长，却公开支持台当局，被舆论批评为“两面台商”的“代表人物”。

不过仅仅一个月后，曾“力挺”台当局的李荣福就以自己“伤害两岸同胞的感情”为由，在台湾报纸刊登广告声明公开道歉。

他在声明中表示，自己20多年来坚决反对“台独”，坚定支持“九二共识”“两岸一中”，被外界“误会”的“台独”言论并非他本人原意，对此他致以诚挚歉意。

而与此同时，另一位台商则用实际行动证明了自己的“转变”。

台湾面包师吴宝春曾在世界级面包大赛上获得冠军，也曾因数次拒绝赴大陆开分店而被岛内“绿媒”吹捧为“台湾之光”——但如今，他马上要来大陆开店了。

台媒报道截图

台媒公开报道显示，吴宝春曾豪言称：“大陆市场虽有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在大陆”。

可现在，吴宝春的第一家店很快将在上海设立，未来的“目的地”还有北京、深圳和广州。

对于吴宝春改口“登陆”，国民党发言人洪孟楷将原因解释为：过去两年来，陆客不来、交流不再，饭店旅游观光惨淡，更多优秀人才希望能够有更多发展机会而选择前往大陆。

而在昨天（28日）的国台办记者会上，安峰山也就吴宝春赴大陆开店的转变一事从政策角度给出解释：我们推出的《促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，就是要为广大的台胞来提供到大陆学习、生活、创业、发展，和大陆同胞共同的待遇，给他们提供更好的发展机会。

另外，安峰山还应询表达了中美贸易摩擦情况下大陆会保护台商权益的态度：“我们支持台资企业在大陆扎根发展，这样的态度是非常明确的”。

发生转变的，还有岛内一个世代……

其实，更深刻的转变正发生在岛内“新世代”身上。

日前，岛内一项民调显示，台湾18至29岁所谓的“天然独”世代态度正发生大转变，有六成年轻人表示愿意到大陆发展。

这一调查结果在台湾引发强烈震撼。

发布民调的台湾《远见杂志》称，在10年前进行的同类调查中，所谓“天然独”群体认为大陆对台不友善的比例，是所有年龄层中最高的，而现在却已变为所有年龄层中最低的。

仅仅十年间，台湾年轻人对大陆的态度就已沧海桑田。

另一组数据也在实际层面印证着这一结果。台湾《中国时报》29日报道称，大陆公布“31项惠台措施”后，台湾学子纷纷赴陆“抢先卡位”。

“所谓‘天然独’概念是‘台独’势力生造出来的，造这个概念是别有用心的。”北京联合大学台湾研究院教授朱松岭这样对小锐解释。

报道称，台湾学生认为大陆的惠台政策机会难得，积极把握前进大陆、扩展视野的契机。老师也坦言，“大陆市场这么大，台湾实在很难自外于大陆”。

“这说明我们坚定地走两岸经济社会融合的道路是对的，是符合两岸民众需求的。”朱松岭说，“有越来越多台湾年轻人来大陆发展，是因为他们充分认识到，大陆惠台政策是真实的、诚恳的、温暖的，他们自然会冲破台湾当局的重重藩篱，来大陆寻找自己广阔的发展空间。”

责任编辑：霍宇昂