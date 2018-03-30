环球时报：加拿大被揪耳朵上台为美国捧哏

原标题：社评：加拿大被揪耳朵上台为美国捧哏

加拿大总理办公室27日发表声明称，加拿大正在拟定新的法规，打击一些国家以不公平低廉价格向国外倾销钢铁和铝。西方媒体都认为加新法规的目标首指中国，特鲁多总理日前在谈到钢铝倾销时点了中国的名。加拿大这样做，很像是被特朗普揪着耳朵拉到台上，帮美国捧哏。

特朗普政府本月初宣布对进口钢铝加征关税，加拿大作为美国第一大钢铝进口来源地，似乎被吓破了胆。当华盛顿随后表示可能豁免加拿大的钢铝进口时，渥太华又像是激动地要给特朗普政府跪谢。而跳脚指责中国“倾销钢铝”，则可能是为保豁免别鸭子煮熟又飞了的“积极表现”。

加拿大属于中等规模市场，中国对加钢铁出口只占该国进口的9.8%，对它的铝出口几乎为零。加拿大经济对美国大体属于从属性的“殖民经济”，加拿大在经济上差不多是美国的一个“省”，因此加拿大一半以上的贸易是与美国发生的。

中国是加拿大第二大贸易伙伴，但同时是加进出口增长最快的伙伴。中加经贸关系总的来说挺顺畅的，无大纠纷。加拿大此时搞出这番动作，当属朝中国落井下石，说是市侩表现，应当不过分。

过去中国人仰望西方，对欧美国家深怀景仰。所以我们翻译它们的国名时，把“美”“英”“德”“法”这些汉语中美好的字眼都给了它们，加拿大也得了“大”这样的正面字眼。现在打得交道多了，发现它们的自私、狡诈比古代中原王朝从狄蛮那里看到的一点也不少。就凭加拿大近来的表现，很多中国人会觉得，把“大”翻译成“鞑”才更贴切。

不过美国希望加拿大充当其贸易上向中国施压的铁杆盟友，渥太华未必就会倾心效力。从后者的长期表现看，它更多是唯利是图，锅里碗里的都想要，它是不会真与中国这个蓬勃发展的市场翻脸的。加国要把它的资源出口中国，从中国和从美国赚的钱都是钱，它最终的选择最可能是既讨好美国，又不把中国真得罪了，自己能多捞就多捞点。

美国想拉欧盟“围剿”中国，更不现实。欧盟与美国和与中国的贸易差不太多，对美国没那么大依赖，中国市场又在迅速膨胀，欧洲人会在对他们有利的议题上跟着美国嚷嚷，比如知识产权等，但他们有同中国解决问题的自己的套路。

更重要的是，无论美加之间还是美欧之间，贸易问题上都是赤裸裸的利益关系。它们各自与中国合作的利益远大于它们合起伙来对中国干一件事的利益，美国休想拉这些分别“私通”中国的国家在21世纪组成贸易上对华兴师问罪的“八国联军”。

然而，我们嘲笑加拿大在中美之间表现出的“国品”，但不能随便对它展现大度，宽容它的不义之举。对渥太华损害中国商业利益的行为，不管大小，北京都应予以相应惩戒，而且要把它当“出头鸟”来打，争取杀鸡儆猴之效。

相信中国商务部能够找到惩罚加拿大的有效办法，加拿大的经济规模只比中国一个发达省稍大，它对华搞贸易挑衅，就是找揍。至于怎么回敬它，对这种小国我们就不专门花心思琢磨了，有劳专业团队费心。

责任编辑：初晓慧