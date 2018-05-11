“台美军工论坛”低调登场仍被骂：请你滚蛋

原标题：美国炮弹、请你滚蛋！“台美军工论坛”低调登场仍被骂

台湾劳动党等群众在汉神百货外短暂游行，经警方带到意见表达区。（台湾联合新闻网）

参考消息网5月11日报道 台媒称，首度在台湾举办的“台美军事工业论坛”10日上午10时在高雄汉来大饭店登场，聚焦造船、资安、航太三大防务议题。

据台湾中时电子报5月10日报道，“台美军事工业论坛”当天在高雄举行，台当局官员参加开幕式后即离场，原本预订在中午发表专题演讲的前防务部门负责人冯世宽及经济事务部门负责人沈荣津均临时取消。台防务部门军备负责人张冠群虽于开幕到场，但并未致词，而且在开幕式结束后随即悄悄离开。种种迹象显示，台当局临时踩剎车，刻意淡化降低这场论坛的官方色彩。

此外，这次论坛没有台湾军方现役官员参会，仅前防务部门负责人杨念祖、陈永康出席，陈永康在前晚临时通知，在论坛中担任专题演讲人。

另据台湾“中央社”5月10日报道，台湾中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑接受访问表示，论坛性质比较偏向“研讨会”，商业会谈的成分不多。他说，美国军火商就是来“探路”。

台湾“中华战略学会”研究员张竞接受访问呼吁，这次论坛必须务实看待；在未能真正让业界接触交流，并且实际相互掌握技术能力真貌前，随意断言会有如何结果，都是不负责任的臆测。

此外据台湾中时电子报5月10日报道，“台美军事工业论坛”在高雄登场，开幕前，包括两岸和平发展论坛、劳动党、左翼联盟等团体到会场前抗议，批评素有“死亡商人”之称的美商军火工业集团压榨台湾财政，破坏两岸关系和平发展。他们并高喊“要民生、反战争”“军火交易、死亡游戏”“美国炮弹、请你滚蛋”等口号。

报道称，劳动党抨击两岸僵局是因为蔡英文当局不承认“九二共识”，是民进党推行错误的“台独分离路线”的必然恶果，台湾当局企图通过对美军购，发展建立依附于美国的军事工业，与大陆进行军事对抗，这不仅是幻想，也无助于缓和目前已严重恶化的两岸关系发展，甚至还会带来严重灾难的后果。

左翼联盟指出，蔡英文过境夏威夷，会见美国在台协会主席莫健时表示，未来台湾防务支出每年至少会增加2%，必要时也将动用特别预算进行重大军购。他们请问蔡英文，动用特别预算向美国采买军火，交保护费，钱从何而来？现今“国库”困窘，社会保障不断紧缩，劳动人民长工时低薪资的困境始终无解。

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