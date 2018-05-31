海地给蔡英文下“最后通牒” 留给她时间就俩月了

原标题：留给蔡英文的时间只有两个月了

海地给蔡英文下“最后通牒”：60天内台湾与海地共同为海地经济发展、基础设施建设以及吸引投资等领域规划架构和新合作条件。

城下之盟！岛内许多人昨天都感到了某种羞辱。此前一天台当局与来访的海地总统公布一份“联合声明”，声明中称，60天内台湾与海地共同为海地经济发展、基础设施建设以及吸引投资等领域规划架构和新合作条件，简而言之就是说明白能给海地多少好处，而且须限期完成。海地总统莫伊兹此访台湾原本被岛内一些人寄望是“送温暖”，因为一个月内多米尼加与布基纳法索先后与台“断交”，重创蔡英文当局。海地提出的愿望清单差不多等于，把这个人口超过千万的国家的发展“打包”甩了出来，台当局接得住吗？蔡英文的选择是强颜欢笑照单全收，台“外交部”更是连夜开会向台商“推销”海地商机。海地对此满意与否不得而知，可以确定的是，不到两周，另一“友邦”斯威士兰的国王就将访台，他很可能更加“狮子大开口”，提出要价。

“这摆明就是勒索”

“海地外长上一次来访，向我表达贵国有意愿要协助海地发展。本人这一次来访就是要跟你讨论未来两国发展合作的具体计划。”30日，海地总统莫伊兹的这段话火遍台湾媒体。台湾各界都感到惊愕：一个来访的外国元首在欢迎仪式上，“一开口就说来谈台湾要给的协助”。

蔡英文29日欢迎海地总统（左二）

莫伊兹细述了他对于海地未来的建设计划——更像是一份早就准备好的愿望清单：“改变列车”蓝图下有七大施政主轴，包括农业现代化、促进基础设施建设、加强私人投资等。据台媒报道，稍后在蔡英文准备的“国宴”上，莫伊兹再提台湾援助，声称为了新的伙伴关系，希望能够促进双边合作，尤其在农业、观光、教育、基础建设、卫生、能源、都市计划等领域。他强调，“蔡总统，海地非常期待近期内能够在海地见到贵国在双边合作上有非常大型、非常有用的合作计划”。雅虎台湾网站30日的评论称，“这摆明就是勒索”。

台湾TVBS称，顶着34度高温主持欢迎仪式的蔡英文表情严肃，慢吞吞地念着讲稿，心情似乎不太好。但蔡英文只能忍，因为莫伊兹在发言中提到：我本人非常期待我们的关系能发展到新的阶段，成为战略伙伴关系，以便关系能够长久稳固。对于一个月内失去两个“邦交国”的蔡英文来说，这种威胁杀伤力极大。

台湾“中央社”报道截图

几小时后，台湾与海地签署“联合公报”，其中明文写道：“两国元首达成共识，建立新伙伴关系及新联盟，同意成立高级工作小组，在纳入台湾及海地公私伙伴关系之资源下，在60天内共同规划海地经济发展、基础设施建设及吸引投资等领域之架构及新合作条件”。香港《信报》30日评论称，从公报条文看，“这等于要台湾包起海地的全国建设和发展”。岛内一位资深媒体人30日对环环（ID：huanqiu-com）说，“海地等于向蔡英文政府下了最后通牒，时间只有60天。”

绿媒《自由时报》自我安慰称，海地重申支持“台湾参与国际组织”。另一家绿媒似乎感到了“屈辱”，在标题中强调“与海地签署联合公报，蔡英文承诺60天内规划合作条件”，文章专门列出了许多网民的嘲讽和不满。

台湾经济研究院董事邱毅30日接受环环采访时说，“联合公报”表明，蔡英文对海地的要求已经照单全收，“涉外危机加上选举考量以及党内地位动摇，蔡英文恐慌之下，自知没有其他选择”。他认为，正是蔡英文搞“台独”、对抗大陆，才给了“友邦”敲竹杠的良机。

“帽子大王”的悲剧

蔡英文满口答应海地，台“外交部”连夜举办“海地投资说明会”，向岛内厂商介绍海地的投资商机。据《联合报》30日报道，台“外交部”发言人李宪章称，未来对海地以及其他“友邦”间的合作计划，台当局将积极规划，并引导、运用“国营事业”与民间企业拓展海外市场的相关规划，搭配“友邦”市场所提供的利基，强化对“友邦”的投资及合作，扩大台湾在海外的整体经贸布局，“以达成友邦发展、巩固邦交及企业商机等三赢综效”。上述岛内资深媒体人士30日对环环说，“这就是一个坑，蔡英文当局给自己人挖的坑，岛内企业对此是排斥的”。

岛内许多网民、媒体和评论人士30日都提到十几年前的一桩旧事，一起由此产生的悲剧。

“海地台商经验惨痛，还敢再前进吗？”30日，雅虎台湾论坛上，媒体人贾斐懋回顾道，陈水扁时期，被称为台湾“帽子大王”的戴胜通响应政府政策，远赴海地设厂，没想到当地发生动乱，造成工厂无法营运产生亏损，最后负债10亿新台币结束制帽厂，也成了压垮三胜制帽的最后一根稻草。戴胜通后来又因为积欠政府担保的贷款1.5亿元，遭财团法人国际合作发展基金会追债，告上法院，随时都有可能被抓去坐牢。文章写道，十多年前戴胜通就是受“总统”及政府高层人士要求，以“邦交”为名，才决定赴海地投资设厂。无怪乎他事后气得直呼自己为“国家”付出这么多，为什么还要被追杀？他还曾感叹“企业赴海外投资，别一味跟从政府政策，不然只是去送死”。

“第一颗炸弹”

蔡英文当局有没有钱以及能拿出多少钱往外撒？翻开台当局2017年度预算，“外交部”编列的预算金额是244.8亿元新台币，大约就是8亿美元。

布基纳法索上周宣布与台湾“断交”后，暴怒的蔡英文很快宣布要向世界卫生组织捐款100万美元，据称这笔钱本来是要给布基纳法索的，满满都是报复的意味。不过，30日“立法院”的会议上，台“外交部次长”谢武樵承认，目前还找不出钱可从哪里拨出，政府还在统筹经费，在找钱中，也在盘点、找出最适合的方式和管道捐赠。“立委”王育敏痛批蔡英文，根本就是心急乱开支票。

2017年世界GDP排名，在185个国家和地区中，海地排名第135位，GDP总量为83.6亿美元。而且，海地人口超过1000万，而台湾人口不过2300万，蔡英文有能力接盘吗？只从海地的电力需求来看，去年6月，莫伊兹承诺建立一个新的能源网络，在接下来的18到24个月内，每天24小时为该国供电，计划中的电网将向16个主要城市和10个部门供电。这样的工程需要多少投资或贷款？

“现在台湾的十几个‘友邦’都看到蔡英文满口答应海地的要求，他们不可能不效仿海地。6月上旬，斯威士兰国王就要访问台湾参加他儿子的毕业典礼，届时狮子大开口的可能性很大。”邱毅30日对环环表示，台当局与海地此次的“联合声明”，很可能成为拖垮台湾经济与台湾财政的“第一颗炸弹”。本来，由于蔡英文为选举造势大力推行所谓“前瞻计划”，台当局已经债台高筑，用尽了举债空间，现在又要对外撒钱，必然进一步恶化财政、拖累台湾经济。

台湾《旺报》30日的评论文章可能更让蔡当局沮丧。文章称，台“邦交国”倒向大陆的真正原因并不在于钱，而是在于大陆在非洲、拉美、太平洋地区的整体布局。这些国家都需要持续稳定的投资，特别是基础设施的投资与建设。正如海地总统幕僚长拉罗所说，海地不再需要传统援助或慈善基金，而是需要愿意投资发展海地的对象，但这些恐怕是台湾所无法给予的，恰恰又是大陆的长项。

环球时报记者 萧师言 崔杰通

责任编辑：张玉