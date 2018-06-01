原标题：吕秀莲称再不需要关心民进党 未来不排除任何可能

中新网6月1日电 综合台媒消息，前台湾地区副领导人吕秀莲日前发表一篇与民进党“道不同不相为谋”的声明，引发各界关注她是否将退党参选台北市长。吕秀莲昨晚结束访问行程返回台湾，在桃园机场受访表示再也不需要再关心民进党。至于是否会以无党籍身分参加台北市长选举，她回应，未来不排除任何可能。

吕秀莲。图片来源：台湾“中央社”

民进党中执会前天通过提名“立委”姚文智参选台北市长，表态争取提名的吕秀莲正好赴马来西亚参访，但当天晚间7时许，她通过办公室发表37字声明，强调：“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。”“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”

吕秀莲说，她非常关心台湾，现在岛内蓝绿对立，两岸关系的和平面临更多的威胁，社会上的公义心也越来越少了，她也一再呼吁民进党要尊重党德、党魂、党纪，但是现在的民进党，已经不是当年她献身拥抱的民进党，民进党已经失去党德、党魂、党纪，她已经不再需要花时间关心民进党。

她强调：“我说了，民进党，再见，珍重再见！”她说，今后会更关心两岸能够拥有更多和平、社会更多和谐，更加强调公平正义，这些心念她从未改变。

至于是否会以无党籍身分参加台北市长选举，她回应表示，自己的心念没有改变，未来不排除任何可能。

吕秀莲忧心台湾已开始没落了，她提醒台北市民，如果你们选不出一个有品味的市长，台北市就永远不可能成为一个有品味的城市，希望在台北市长选举，台北市民要认真了解每一位候选人，哪一个人可以改变台北？哪一个人可以让台北变的更好？

吕秀莲指出，岛内还在吵吵闹闹，如果大家只是考虑选举，为了选举用不正当的手段，让她觉得非常痛心。她认为，未来她还是愿意跟大家一起为台湾努力，但对政党已经没有兴趣了。

责任编辑：张玉