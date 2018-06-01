中财办副主任廖岷任财政副部长 朱光耀卸任副财长

原标题：中财办副主任廖岷担任财政部副部长，朱光耀卸任副财长

6月1日，国务院任免国家工作人员。其中，任命廖岷为财政部副部长，同时免去朱光耀的财政部副部长职务。

此前5月16日，廖岷首次以中央财经委员会办公室副主任身份亮相。之前，他担任中财办经济四局（国际经济局）局长，专司国际经济。

公开资料显示，今年49岁的廖岷，2011年至2016年任上海银监局局长，2016年12月起任中央财经领导小组办公室经济四局局长。

廖岷出生于1968年12月，江西南昌人。廖岷1986年进入北京大学国民经济管理专业学习，1993年经济学专业毕业，获得硕士学位。2006年廖岷还获得英国剑桥大学工商管理硕士学位。

廖岷的工作经历主要是在央行、银监部门和银行业金融机构。1993年7月，廖岷毕业后，任中国人民银行总行国际司资金处、办公厅秘书处干部。1999年7月至2000年7月的一年间，在中国光大集团任董事长专职秘书。2000年7月至2003年3月，在中国银行任职总行行长办公室助理、行长专职秘书。2003年3月银监会组建初期，至2005年8月，任中国银行业监督管理委员会办公厅主席专职秘书。随后一年在英国剑桥大学Judge商学院工商管理专业研究生。学成归来之后，廖岷回归银监系统，2006年8月至2009年1月，担任银监会办公厅副主任兼系统团委书记，之后又升任办公厅主任、党委办公室主任、首席新闻发言人。2010年2月至2016年12月，廖岷担任了6年半的上海银监局局长，在2016年年底，赴任中财办国际经济局局长。

朱光耀出生于1953年7月生，北京市人，财政部财政科学研究所财政专业研究生毕业，获经济学硕士学位。1988年至1992年任财政部财政科学研究所学会秘书处秘书（副处长级），1992年至1993年任财政部世界银行司能源工交处副处长，1993年至1994年任财政部世界银行司农业处处长，1994年至1996年任驻世界银行中国副执行董事（其间：1995年至1996年任财政部世界银行司副司长级干部），1997年至1998年分别任财政部国债金融司副司长、国际司副司长，1998年至2001年任财政部国际司司长，2001年至2004年任驻世界银行中国执行董事，2004年至2007年2月任财政部国际司司长，2007年2月至2010年5月任财政部部长助理、党组成员，2010年5月起任财政部副部长、党组成员。

责任编辑：张义凌