原标题：香港有45人获国家铁路局发出的高铁驾驶证

新华社香港6月1日电（记者周雪婷）香港铁路公司1日表示，港铁目前已有45位员工获由国家铁路局颁发的高铁驾驶证，另外有24位员工将于2018年第二季参加高铁实际操作考试。

特区立法会1日召开会议讨论广深港高铁（香港段）建设最新进展情况。香港铁路公司车务总监刘天成表示，目前港铁有超过400人参与广深港高铁（香港段）试运营工作，包括熟悉高铁各项设施和程序、测试西九龙站内售票机和闸机等。列车目前已运行数万公里，并于5月初开始到内地段测试。

特区政府运输及房屋局（运房局）向特区立法会递交了广深港高铁（香港段）工程进度最新进展文件。文件显示，广深港高铁（香港段）工程完成率达99.6%，全部9列高铁列车已经通过各类型测试，包括运行可靠性测试。票务系统方面，高铁西九龙站内所有自动售票机的安装工作已完成，乘客闸机及售票设备的安装及调试工作正陆续进行。

文件显示，在试运营过程中，高铁列车工作人员会模拟实际运营环境进行操作，测试高铁系统的安全及可靠性，同时也培训员工熟悉各系统的操作。港铁公司还与相关应急及救援部门就运营时可能出现的不同情景进行演练，以确保整个铁路系统安全。

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